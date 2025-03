Padesátiletý zpěvák s dvacetiletou manželkou: "Jasně, že žárlím, vždyť je nádherná"

Oblíbený zpěvák přiznal, že žárlí na svou mladičkou ženu – a však má prý na co.

Vztahy lidí, kteří mezi sebou mají výrazný věkový rozdíl, bývají většinou trochu loterie. Mohou vydržet, mohou se ale také zhroutit, když si jeden uvědomí, že je mu ten druhý vlastně cizí až moc. Na druhou stranu... Víceméně to samé lze prohlásit o prakticky každém vztahu. A zrovna Bohuš Matuš, zdá se, onu loterii vyhrál.

51letý zpěvák má 21letou ženu, s níž vychovává čtyřletou dcerku. A manželství už jim pevně drží také právě ony čtyři roky – a to i přesto, že museli nedávno uvádět na pravou míru drby, že přišla krize, když Lucie Matušová vyrazila na muzikál bez manželova doprovodu. Hned přišly spekulace, že není všechno v pořádku, ale Matuš je rázně uklidnil: „Mám hodně práce, nejspíš jsem někde vystupoval. Ale jsme v pohodě, nic za tím nehledejte. Lucinka si to užila i tak,“ prohlásil.

Bohuš si ale na druhou stranu nemůže odpustit trochu žárlivosti, jak prohlásil pro Zivotvcesku.cz: "Přiznám ale, že na Lucinku žárlím, protože je opravdu nádherná. Je to skvělá máma a krásná žena. A občas se najdou nějací lumpové, kteří jí píšou na sociálních sítích a snaží se ji uhnat. Ale my si věříme," vystřihl mírný protimluv. Tak žárlí, nebo si s manželkou věří? Ne snad, že by nešlo oboje naráz, samozřejmě.