Je vaše domácnost v bezpečí? Na co si dát největší pozor v době podvodů a digitálních šmejdů
6. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Doba jde kupředu a s ní bohužel i darebáci, kteří se neštítí ničeho, aby se co nejvíc obohatili na důvěřivých lidech. A když ještě k tomu jejich oběť nerozumí technologii, mají o to větší radost.
Kdyby podvod vypadal na první pohled jako podvod, bylo by na světě nejspíš krásně, ale samozřejmě by to nedávalo smysl. Na klasické maily, že jste zdědili stamiliony eur po nigerijském princi už se dnes doufejme nikdo nechytá. Na falešné bankéře, policisty či podvodníky předstírající, že jsou vaši děti či vnuci, už ale bohužel ano.
Do boje se pokusíme vytáhnout s následující pěticí rad:
Nepanikařte a neposílejte peníze na "bezpečný účet"
Jedním z nejčastějších postupů, kterými se podvodníci snaží vás oškubat, je telefonát či zpráva, kterými se vás snaží přesvědčit, že jsou vaše peníze v ohrožení.
To je sice skutečně pravda, jediný zdroj ohrožení je ale v takovou chvíli právě odesilatel zprávy či ten, kdo vám volá. Skutečná banka vás nikdy nebude nudit kamkoliv nebo jakkoliv posílat peníze.
Neposlouchejte žádné návody na to, jak peníze poslat na "bezpečný účet" a zachránit je. V okamžiku, kdy je na takový účet odešlete, je už nikdy neuvidíte.
Podobné případy bohužel vidíme až moc často, naposledy takhle před několika dny přišla o statisíce žena z Přerovska. A to měla ještě relativně štěstí, protože s jiné paní před měsícem vytáhli podfukáři dva miliony.
Neinstalujte si žádné aplikace, u nichž si nejste stoprocentně jistí, co dělají
Dalším typickým útokem, který nepotřebuje žádné technologické znalosti, protože mu stačí sociální inženýrství, je snaha vás přesvědčit, abyste si do počítače či telefonu nainstalovali aplikaci pro vzdálený přístup. Například TeamViewer či AnyDesk.
Je jedno jakou výmluvu druhá strana použije, žádnou takovou aplikaci neinstalujte. Banka ani policie ani nikdo skutečný ji od vás nikdy vyžadovat nebude. Jakmile ji ale zaktivujete na výzvu podvodníka, na stříbrném podnose mu předáte plnou kontrolu nad vaším zařízením.
Většinou nejdřív uslyšíte sliby kouzelných investic, dramatického a snadného zhodnocení peněz, investice do kryptoměn, které ovládá AI a podobně. Nic takového neexistuje. Kdyby šlo peníze zhodnocovat lusknutím prstů, podvodníci by dělali právě to a nesnažili se vám je místo toho ukrást.
Policie ČR varuje před případy, kdy důvěřivec nechá podvodníky operovat ve svém telefonu či počítači právě pomocí aplikace pro vzdálený přístup. Jeden takový incident se nedávno odehrál na Děčínsku – šmejd využil telefon podvedeného a poslal si od něj 600 tisíc korun.
Nevěřte číslům
Podvodníci dnes bohužel umí zfalšovat telefonní čísla, takže i pokud vidíte, že vám volá banka či třeba příbuzný, pořád se může jednat o podvrh.
Jakmile dojde k telefonátu od banky, právníka, jakékoliv instituce nebo třeba i od rodinného příslušníka a hovor se začne nenápadně stáčet k penězům či pocítíte, že vás někdo postrkuje něco někam posílat a podobně, okamžitě zavěste a zavolejte na oficiální číslo banky. Jedině tak si ověříte, zda vám nevolali podvodníci.
Ahoj mami
Prakticky to samé platí o zprávách a telefonátech od "dětí" či "vnoučat". Nevěřte zprávě o novém čísle a pozor, v dnešní době už umělá inteligence umí velmi dobře napodobit hlas a dokonce i podobu lidí.
Takže i pokud všechno vypadá v nejlepším pořádku a z telefonu opravdu slyšíte někoho z rodiny, nepolevujte v ostražitosti: Domluvte si s rodinou například heslo či bezpečnostní otázku, kterou budete používat, jakmile se vám něco nebude zdát. A může jít i o maličkosti, například nátlak na rychlé jednání, který má vzbudit paniku.
Ptejte se například: "Jak se jmenovala naše první kočka?" nebo "Kam jsme jeli na dovolenou, když ti bylo šest?".
Rozhodně se také vyplatí rodinnému příslušníkovi, který vám píše nebo volá, zavolat zpět od vás nebo využít jiný komunikační kanál, o němž víte, že je opravdu bezpečný, a ujistit se, zda to byl opravdu on. V drtivé většině se totiž prostě jedná o podvod, jak na svých stránkách varuje přímo Policie ČR.
Na odkazy neklikat
Odkazy vyzývající k přihlášení se do bankovní identity, většinou ještě se zprávou, jak je váš účet v ohrožení a abyste neotáleli, jsou prakticky vždy jen podvod. Jakmile zadáte své údaje do podvržené stránky, podvodníci vám je ukradnou.
Když chcete použít bankovnictví, vždy zadávejte webovou adresu banky vy sami. A nebo použijte oficiální aplikaci vaší banky a veškeré ostatní odkazy ignorujte.
Praktikám, kdy se vás podvodníci snaží přesvědčit, abyste někam zadali své jméno a heslo, se říká phishing a mají mnoho podob, jak varuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Shrnutí
Zdaleka nejdůležitějším bodem je prostě a dobře nepanikařit. Zastavte se. Vydechněte. Zavěste. Přemýšlejte. Opravdu se děje to, co vám právě řekli, nebo se vás někdo snaží okrást. Všechno ověřte. Pomalu a s rozmyslem. Jakmile se nebudete rozhodovat v časovém presu, což podvodníci právě dělají schválně, rozhodnete se mnohem lépe.
A pokud už máte pocit, že jste se stali obětí podvodu, pak rozhoduje čas: Zavolejte do banky a požádejte o stornování veškerých plateb a zablokování karty a bankovnictví. Poté podejte oznámení na policii.