Sněmovna nevydala Babiše ani Okamuru k stíhání hlasy koaličních poslanců
6. 3. 2026 – 6:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude.
Sněmovna dnes Babiše k trestnímu stíhání nevydala. Dolní komora nevyhověla ani soudní žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí. Nesouhlas s vydáním podpořili v obou případech všichni přítomní poslanci koaliční většiny ANO, SPD a Motoristů.
Babišovo vydání Sněmovna odmítla hlasy 104 ze 186 přítomných poslanců. Proti bylo 81 opozičních poslanců, Michal Kučera z TOP 09 se podle listiny hlasování zdržel. Návrh na nesouhlas s Okamurovým vydáním podpořilo rovněž 104 ze 186 přítomných poslanců. Proti jich bylo 82 z opozice. Opoziční Piráti neprosadili tajné hlasování. Rozhodnutí dolní komory odpovídala dřívějšímu doporučení mandátového a imunitního výboru.
Babiš i Okamura opět označili své stíhání za účelové a politicky motivované. Premiér na rozdíl od šéfa Sněmovny poslance o nevydání požádal a trval na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat. "Kdybych nešel do politiky, nikdo o Čapím hnízdě neslyšel," řekl. Opoziční politici naopak tvrdili, že o politické procesy nejde a Sněmovna má umožnit, aby o vině či nevině rozhodl nezávislý soud. Vymezovali se vůči zpochybňování důvěry v justici či rozkládání právního státu. Debata se protáhla na zhruba deset hodin čistého času.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Nagyovou Evropský parlament loni v dubnu imunity zbavil. Soud by mohl řízení s ní oddělit.
Okamura čelil stíhání v souvislosti s volební propagací hnutí před senátními a krajskými volbami. Kontroverze a podání trestních oznámení vyvolal zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU".
Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD peněžitý trest. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, Sněmovna Okamuru k stíhání vydala.
Dnešní rozhodnutí dolní komory neznamená, že trestní případy pro Babiše a Okamuru končí. Řízení by mohla pokračovat potom, co přestanou být politiky chráněnými imunitou.