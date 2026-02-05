Podvod přímo u dveří: levný set-top box prodávají seniorům za cenu televize
5. 2. 2026 – 5:10 | Zprávy | Anna Pecena
Stačí zazvonit u dveří, zmínit „povinnou změnu vysílání“ a mnoho důchodců má strach. Výsledkem je zbytečný set-top box za několikanásobek běžné ceny. Tohle není výjimka, ale rozšířený byznys založený na neznalosti a nátlaku.
Jak z obyčejné krabičky udělat „nutnost za tisíce“
Set-top box je jednoduché zařízení. V obchodě ho běžně koupíte za 600 až 1 200 korun. Přesto se po celé republice opakuje stejný scénář: seniorům někdo zazvoní u dveří nebo zavolá, představí se jako technik, prodejce, případně „partner státu“, a začne strašit. Prý se mění vysílání, televize přestane fungovat, bez nové krabičky nepůjde nic zapnout.
Pak přijde nabídka. Set-top box „speciálně určený pro seniory“, „schválený státem“ nebo „poslední kusy“. Cena? Čtyři, pět, někdy i šest tisíc korun. Často bez možnosti rozmyslu, bez srovnání, bez informací. Strach funguje spolehlivě.
Co vám úmyslně neřeknou
Neřeknou, že žádná povinná výměna neprobíhá. Neřeknou, že váš starý set-top box už dávno zvládá aktuální vysílání. Neřeknou, že podobné zařízení koupíte v každém elektro obchodě za zlomek ceny. A už vůbec neřeknou, že máte právo odmítnout, rozmyslet si to nebo odstoupit od smlouvy.
Podle varování Česká obchodní inspekce se právě prodej set-top boxů řadí mezi nejčastější stížnosti seniorů. Prodejci využívají nejasností kolem technologií a záměrně míchají pravdivé informace s výmysly.
Kde skutečně ušetřit a kde si dát pozor
Ušetřit se dá velmi jednoduše: nic nekupovat pod tlakem. Nikdo nemá právo vám cokoli vnucovat u dveří ani po telefonu. Pokud set-top box potřebujete, zajděte do běžného obchodu nebo požádejte rodinu. Rozdíl v ceně může být několik tisíc korun.
Pozor také na „instalaci zdarma“. Často je započítaná v přemrštěné ceně zařízení. Skutečná instalace přitom zabere pár minut a zvládne ji i laik.
Podle informací Ministerstvo průmyslu a obchodu neexistuje žádný státní program, který by seniory nutil kupovat nové set-top boxy přes konkrétní prodejce. Pokud se na stát někdo odvolává, je to jasný varovný signál.
Jednoduché pravidlo na závěr
Když někdo tvrdí, že bez jeho krabičky za tisíce přestanete sledovat televizi, je téměř jisté, že vás chce obelhat. Skutečné úspory nezačínají nákupem, ale odmítnutím.