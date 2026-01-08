Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
Důchodcům mohou vrátit koncesionářské poplatky, musí udělat tohle

8. 1. 2026 – 16:27 | Magazín | Anna Pecena

senioři a penízezdroj: AI DALL-e
Víte, že možná platíte televizní a rozhlasové poplatky zbytečně – a přitom máte nárok na jejich vrácení nebo osvobození? V roce 2025 existují situace, kdy můžete doslova požádat stát o to, co vám právně náleží. Nečekejte, až si toho někdo všimne za vás – čtěte dál!

Koncesionářské poplatky – strašák peněženek mnoha seniorů – nejsou pouze nepříjemná jistota každého měsíce, ale v některých případech můžete jejich placení zcela zastavit a žádat o vrácení už zaplacené částky. Nejčastější příklad? Nízký důchod nebo úplné osvobození z povinnosti platit tyto poplatky vůbec.

Kdy můžete poplatky „dostat zpět“

Největší úspora, o které se často nemluví, nastává, pokud splňujete podmínky pro osvobození od placení televizního a rozhlasového poplatku, ale doposud jste o to nepožádali. Oficiální pravidla Česká televize a Český rozhlas stanovují, že od placení jsou osvobozeny domácnosti, jejichž čistý příjem za uplynulé čtvrtletí nepřesáhl 2,15násobek životního minima. Pro seniory žijící sami s nižším důchodem může být hranice příjmu splněna poměrně běžně, přesto mnoho lidí o to ani nepožádá.

Pokud například máte důchod nižší než zmiňovaný limit a platíte koncesionářské poplatky každý měsíc, můžete podat žádost o jejich osvobození zpětně – a tím pádem požádat o vrácení přeplatků. Roční úspora může být až kolem 2 460 korun (150 Kč za televizi a 55 Kč za rozhlas měsíčně).

Jak o osvobození a vrácení peněz požádat

Podání není věda, ale vyžaduje aktivitu. Nejprve zkontrolujte, zda splňujete podmínky osvobození – typicky nízký příjem nebo pobyt v domově důchodců bez vlastního přijímače. Poté vyplníte formulář žádosti o osvobození, který můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou na adresu příslušného provozovatele (České televize či Českého rozhlasu).

Hned jak je vaše žádost uznána, od následujícího měsíce neplatíte žádné koncesionářské poplatky. Pokud vám ale v minulosti vznikl podle pravidel nárok na osvobození a přesto jste platili, máte právo žádat o vrácení přeplatku za předchozí období – tedy reálně vybrané peníze zpět na účet. O tom, jak přesně formulář vyplnit, by vám měli poradit i místní úředníci na České poště nebo přímo infolinky ČT a ČRo.

Obrovská šance, o které se moc nemluví

Mnoho seniorů stále platí koncesionářské poplatky bez ohledu na to, že na osvobození mají nárok. Nejde jen o peníze „nahoru“, ale o reálnou možnost získat zpět to, co vám právně patří. Nečekejte, až vám někdo zazvoní u dveří s informací – podání žádosti můžete zvládnout sami nebo s pomocí rodiny během jednoho odpoledne.

Shrnuto: pokud máte nízký důchod, žijete sami nebo splňujete další zákonné podmínky, zvažte podání žádosti o osvobození od koncesionářských poplatků – a nezapomeňte žádat i o vrácení přeplatku za uplynulé měsíce. Každá koruna se počítá

Tagy:
peníze poplatky senioři televize výhoda
Zdroje:
ČT, Akčníceny.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

