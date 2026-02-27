Platíte to zbytečně? 10 věcí, které senior každý měsíc hradí, ale vůbec nemusí
27. 2. 2026 – 5:55 | Zprávy | Anna Pecena
Tisíce korun ročně mizí z kapes důchodců úplně zbytečně. Banky, operátoři, pojišťovny i obchodní řetězce spoléhají na to, že si starší lidé své smlouvy a platby detailně nekontrolují. Výsledek? Peníze odtékají, aniž by přinášely skutečný užitek. Podívejte se, kde můžete okamžitě ušetřit.
Předplatné a služby, které tiše vysávají peněženku
Drahý mobilní tarif – Mnoho seniorů platí neomezené volání a data, která vůbec nevyužijí. Levnější tarif může ušetřit i několik set korun měsíčně.
Televizní balíčky navíc – Desítky kanálů, které nikdo nesleduje. Operátoři často automaticky přidávají balíčky po „zkušební době“.
Poplatky za vedení účtu – Některé banky stále účtují měsíční poplatky, přestože existují účty zdarma.
Pojištění k platební kartě – Často duplicitní služba, kterou už kryje jiné pojištění.
Předplatné časopisů a klubů – Automatické obnovování bez upozornění.
Právě automatické platby jsou největší past. Stačí zapomenout zrušit službu a peníze odcházejí dál. Ročně může jít o několik tisíc korun.
Skryté pasti v domácnosti a běžných výdajích
Předražené energie bez kontroly smlouvy – Lidé často setrvávají u nevýhodných tarifů ze strachu ze změny.
Servisní smlouvy na spotřebiče – Prodloužené záruky, které téměř nikdy nevyužijete.
Zbytečně vysoké pojistné částky u majetku – Pojištění na vyšší hodnotu, než má reálný majetek.
Balíková doručení s příplatkem – Expresní služby, i když na zásilku nespěcháte.
Značkové léky bez konzultace s lékárníkem – Levnější alternativy existují, ale málokdo se ptá.
Zvlášť citlivou oblastí jsou energie. Senioři bývají terčem podomních prodejců i telefonických nabídek. Podepsaná smlouva může znamenat závazek na roky. Každou změnu je třeba si v klidu ověřit, ideálně s někým blízkým.
Nejde o to šetřit za každou cenu. Jde o to neplatit za něco, co nepotřebujete. Každý senior by si měl jednou ročně projít výpis z účtu a seznam pravidelných plateb. Překvapení bývá nepříjemné.
Opatrnost je na místě i proto, že podvodníci často maskují zbytečné služby jako „výhodné balíčky pro seniory“. Jakmile slyšíte slova sleva, akce nebo omezená nabídka, zbystřete. Skutečná výhoda nepotřebuje nátlak.
Stačí několik telefonátů, porovnání nabídek a trocha odvahy změnit zavedené zvyky. Úspora může dosáhnout i desítek tisíc korun ročně – peněz, které si zaslouží zůstat ve vaší kapse.