Platíte to zbytečně? 10 věcí, které senior každý měsíc hradí, ale vůbec nemusí

27. 2. 2026 – 5:55 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniora zdroj: AI DALL-e
Tisíce korun ročně mizí z kapes důchodců úplně zbytečně. Banky, operátoři, pojišťovny i obchodní řetězce spoléhají na to, že si starší lidé své smlouvy a platby detailně nekontrolují. Výsledek? Peníze odtékají, aniž by přinášely skutečný užitek. Podívejte se, kde můžete okamžitě ušetřit.

Předplatné a služby, které tiše vysávají peněženku

  1. Drahý mobilní tarif – Mnoho seniorů platí neomezené volání a data, která vůbec nevyužijí. Levnější tarif může ušetřit i několik set korun měsíčně.

  2. Televizní balíčky navíc – Desítky kanálů, které nikdo nesleduje. Operátoři často automaticky přidávají balíčky po „zkušební době“.

  3. Poplatky za vedení účtu – Některé banky stále účtují měsíční poplatky, přestože existují účty zdarma.

  4. Pojištění k platební kartě – Často duplicitní služba, kterou už kryje jiné pojištění.

  5. Předplatné časopisů a klubů – Automatické obnovování bez upozornění.

Právě automatické platby jsou největší past. Stačí zapomenout zrušit službu a peníze odcházejí dál. Ročně může jít o několik tisíc korun.

Skryté pasti v domácnosti a běžných výdajích

  1. Předražené energie bez kontroly smlouvy – Lidé často setrvávají u nevýhodných tarifů ze strachu ze změny.

  2. Servisní smlouvy na spotřebiče – Prodloužené záruky, které téměř nikdy nevyužijete.

  3. Zbytečně vysoké pojistné částky u majetku – Pojištění na vyšší hodnotu, než má reálný majetek.

  4. Balíková doručení s příplatkem – Expresní služby, i když na zásilku nespěcháte.

  5. Značkové léky bez konzultace s lékárníkem – Levnější alternativy existují, ale málokdo se ptá.

Zvlášť citlivou oblastí jsou energie. Senioři bývají terčem podomních prodejců i telefonických nabídek. Podepsaná smlouva může znamenat závazek na roky. Každou změnu je třeba si v klidu ověřit, ideálně s někým blízkým.

Nejde o to šetřit za každou cenu. Jde o to neplatit za něco, co nepotřebujete. Každý senior by si měl jednou ročně projít výpis z účtu a seznam pravidelných plateb. Překvapení bývá nepříjemné.

Opatrnost je na místě i proto, že podvodníci často maskují zbytečné služby jako „výhodné balíčky pro seniory“. Jakmile slyšíte slova sleva, akce nebo omezená nabídka, zbystřete. Skutečná výhoda nepotřebuje nátlak.

Stačí několik telefonátů, porovnání nabídek a trocha odvahy změnit zavedené zvyky. Úspora může dosáhnout i desítek tisíc korun ročně – peněz, které si zaslouží zůstat ve vaší kapse.

