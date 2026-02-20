Nový podvod na seniory, kurýr s balíkem
20. 2. 2026 – 12:15 | Magazín | Anna Pecena
Kurýr vám přinese balík, který jste neobjednali – a chce po vás zaplatit. Kdo vlastně tahá seniory za nos?
Už jste se setkali s balíkem na dobírku, který jste neobjednali? V Česku se v poslední době šíří nevyžádané zásilky na dobírku, které podvodníci využívají k tomu, aby z lidí dostali peníze za zboží, které si nevybrali. Lidé často zaplatí i stovky či tisíce korun za balík s nekvalitním zbožím nebo dokonce prázdnou krabicí – a když dorazí domů, nikdo za to neručí. Podvodníci si přitom smlouvají doručovací služby tak, aby zásilky vypadaly legitimně, a mnoho lidí se pak cítí zaskočeně a podvedeně, když se ukáže, že už peníze nikdy nevrátí. (zdroj: medium.seznam.cz)
Jak takový podvod skutečně funguje
Podvodníci často používají běžné doručovatele, ale do systému nahrávají falešné zásilky na dobírku. Zpráva o balíku pak přijde nečekaně, a když kurýr zazvoní u dveří, osoba na druhé straně je tlačena k tomu, aby okamžitě zaplatila. Může se jednat o levné zboží jako baterky, náhradní díly, oblečení, ale i zcela zbytečné nebo nefunkční věci. Odesílatel může být uveden jako neznámá firma nebo dokonce fiktivní subjekt, a ve chvíli, kdy si zaplatíte, není koho kontaktovat pro vrácení peněz. Podobné případy popisují i odborníci i policie, která na tyto podvody upozorňuje jako na reální riziko v praxi. (zdroj: policie.gov.cz)
K tomu se přidává nebezpečí falešných SMS a e-mailů. Tyto zprávy vás mohou upozorňovat na „zadržení zásilky“ nebo na nutnost uhradit poplatek za doručení. České doručovací služby ale netvoří takové výzvy a nikdy nepožadují platby mimo oficiální systém zásilky, jak varují i samotné PČR a dopravci.
Jak se nenechat napálit
První a nejdůležitější pravidlo: neplaťte za zásilku, kterou jste si neobjednali. Pokud vám přijde balík na dobírku a vy nemáte ponětí, co obsahuje nebo kdo jej posílá, je lepší nepřebírat jej vůbec. Zeptejte se na odesílatele – pokud název firmy nebo kontakt neznáte, zvažte odmítnutí.
Také sledujte varování od oficiálních zdrojů – pokud se vám zdá, že oznámení o balíku přišlo z neoficiálního e-mailu nebo z neznámého čísla, neklikejte na odkazy a nevolejte uvedená čísla.
A pokud už jste zaplatili, ihned kontaktujte dopravce i policii, abyste podali oficiální hlášení. Rychlá reakce může pomoci získat peníze zpět – nebo alespoň předejít dalšímu zneužití vašich údajů.
Tato hrozba není jen o ztrátě peněz. Jde o důvěru a o to, jak se umíte ubránit manipulaci a trikům, které se cíleně zaměřují na důvěřivé lidi. Nejste první, koho to potkalo – ale můžete být poslední, kdo se nechá napálit.