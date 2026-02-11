Podvod vám sebere číslo účtu i peníze dřív, než si uvědomíte, že jste vůbec někde klikli
11. 2. 2026 – 15:22 | Zprávy | Anna Pecena
Jak noví šmejdi obcházejí seniory a dostávají z nich jejich bankovní údaje a úspory bez jediného prolomeného hesla – a proč by vás to mělo strašit.
V posledních měsících přibývá sofistikovaných podvodů, které si nekladou za cíl prolomit váš bankovní účet hackováním – stačí jen jedna chyba a vaše číslo účtu i přihlašovací údaje jsou v rukou zločinců. A tentokrát to nejsou jen staré známé falešné SMS nebo volání „od banky“. Podvodníci se dostávají dál a využívají psychologii důvěry, paniky a technologických triků nejnovější generace.
Jak vás donutí prozradit číslo účtu bez boje
Zapomeňte na dávné metody hádání hesel – dnešní podvody nespojují vaše data síťové hackery, ale sociální manipulací. Jeden z nejnovějších triků začíná jako zdánlivě neškodná SMS nebo telefonát. Podvodníci mohou dokonce použít technologie jako umělou inteligenci k napodobení hlasů vašich blízkých – dokonce i vnuků nebo vnoučat – aby vás přesvědčili, že je třeba rychle převést peníze nebo sdělit bankovní údaje k „ověření“.
Další populární metoda je tzv. „vishing“, tedy hlasové phishingové útoky. Operátor na druhé straně telefonu se vydává za bankéře, policistu nebo úředníka s naléhavým problémem: prý byla detekována podezřelá aktivita na vašem účtu. Úkolem oběti je pak buď poskytnout přístupové údaje, nebo přepsat peníze na „bezpečný účet“ – což je samozřejmě jen účet ovládaný podvodníky.
Podvodníci se nezastaví ani před posíláním odkazů, které vypadají jako stránky známých institucí. Když na takový odkaz kliknete a přihlásíte se například přes Bankovní identitu nebo internetové bankovnictví, dáte jim svoje číslo účtu a přihlašovací údaje sami. Nezaskočí je ani to, že údaje vypadají „pravě“ – vše je navrženo tak, aby to vypadalo jako legitimní stránka banky.
Když důvěřujete automaticky, přicházíte o úspory
Lidé – zvlášť senioři – mají tendenci důvěřovat tomu, kdo jim volá nebo píše. A podvodníci toho využívají do krajnosti. Často se neštítí použít paniku, nátlak nebo silně naléhavé scénáře, které vám nahánějí strach, abyste „okamžitě“ jednali. Může to být příběh o zablokovaném účtu, o dluhu, nebo že váš „vnuk je ve velkých potížích a potřebuje peníze hned“. Pokud nevěnujete pozornost, končíte s prázdným účtem.
Co je nejhorší: i když banka zablokuje podezřelou transakci, mnoho lidí najde způsob, jak podvodníkům i tak poslat další peníze, protože skrz ně stále promlouvá tlak a důvěra ve „zavolal někdo, kdo se tvářil jako banka“.
Jak se ubránit, než bude pozdě
Neposílejte své číslo účtu, přihlašovací údaje, SMS kódy, ani jiné bankovní údaje nikomu, kdo vás kontaktuje nečekaně. Vždy ověřujte čísla a weby samostatně: zavolejte na oficiální číslo banky, ne na to, které vám volal někdo na druhém konci. Nepospíchejte. Nikdy. Banky ani úřady vás nepožádají o sdílení citlivých údajů přes telefon nebo SMS kvůli zabezpečení.
Zkontrolujte každou zprávu a každé volání, které se zdá z „oficiálního čísla“ – podvodníci jsou schopni napodobit i číslo vašeho bankovního kontaktu pomocí technologie spoofingu. A hlídej se, než klikneš.
Nebojte se zeptat blízké osoby nebo přejít osobně do pobočky, pokud vám něco přijde jako zvláštní. V dnešní době je nejlepší obrana zdravý rozum a neklikat na to, co vypadá příliš naléhavě, aby to byla pravda.