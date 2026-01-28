Už žádný křik a nátlak. Nová generace "šmejdů" manipuluje důchodce jinak
28. 1. 2026 – 6:33 | Zprávy | Anna Pecena
Už žádné křičení, žádné hrnce, žádné zamčené dveře. Dnešní podvodníci mluví klidně, slušně a trpělivě. Právě proto jsou nebezpečnější než kdy dřív – a tisíce důchodců přicházejí o peníze, aniž by si hned uvědomili, že byli podvedeni.
Podvody se změnily. Místo agresivního nátlaku přišla strategie „my vám jen pomáháme“. Volající se představí jménem, mluví pomalu, zdvořile a tvrdí, že řeší váš problém. Žádné vyhrožování, žádné ultimátum. Jen ochota, klid a čas. To je přesně moment, kdy by se měla rozsvítit kontrolka.
Slušný telefonát, drahé následky
Nejčastější scénář začíná nenápadně. Telefonát od údajného energetického poradce, bankovního pracovníka nebo specialisty na smlouvy. Tvrdí, že jen kontroluje údaje, případně že vám chce ušetřit peníze. Postupně se vyptává, kde máte účet, u koho máte elektřinu, jestli bydlíte sami.
Pak přijde „drobný krok“. Potvrzení údajů, souhlas s kontrolou, podpis dokumentu, který vypadá jako formalita. Ve skutečnosti jde o změnu smlouvy, nový závazek nebo souhlas s inkasem. Peníze začnou mizet až později – při prvním vyúčtování nebo výpisu z účtu.
Podle upozornění Policie ČR mnoho obětí podvod nahlásí až ve chvíli, kdy je škoda hotová. Podvodník mezitím zmizí.
Proč to funguje právě na důchodce
Senioři jsou zvyklí jednat slušně a důvěřovat autoritám. Podvodníci to vědí a využívají. Mluví odborně, odvolávají se na stát, banky nebo známé firmy. Dokumenty často posílají poštou, ne e-mailem, aby působily seriózně.
Velkou roli hraje i stud. Mnoho lidí si nechce přiznat, že naletěli, a tak situaci řeší pozdě. Přesně s tímhle podvodníci počítají.
Jak se bránit a kde reálně ušetřit
Základní pravidlo je jednoduché: nic neřešit hned. Žádné smlouvy po telefonu, žádné podpisy bez konzultace. Seriózní firma vám vždy dá čas a možnost si vše ověřit.
Česká obchodní inspekce opakovaně upozorňuje, že pokud někdo tlačí na rychlé rozhodnutí, nejde o pomoc, ale o riziko. Největší úspora často spočívá v tom, že nic nepodepíšete a poradíte se s rodinou nebo nezávislým odborníkem.
Dnes už vás nikdo nemusí okrást křikem. Stačí klidný hlas a slušné vystupování. O to víc je potřeba být obezřetný.