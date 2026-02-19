Nový telefonický podvod cílí na důchodce, pozor na tohle chování

Dnes je čtvrtek 19. února 2026., Svátek má Patrik
19. 2. 2026 – 7:43 | Magazín | Anna Pecena

Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
V posledních týdnech přibývá podvodných hovorů, při nichž neznámé osoby volají seniorům a tvrdí, že jsou pověřeni kontrolou vašeho důchodového přiznání či odpracovaných let pojištění. Údajně jedou zkontrolovat, zda „všechno sedí“ před výpočtem důchodu — ale ve skutečnosti mají jeden jediný cíl: dostat z vás osobní a finanční údaje nebo se vás pokusit přinutit podepsat nevýhodné smlouvy

Jak vás podvodníci oslovují

Kontroloři“ volají z běžných mobilních čísel a používají profesionálně znějící fráze. Mohou znát vaše jméno, adresu a snažit se působit důvěryhodně tím, že se dokonce odvolávají na údajné pověření od České národní banky nebo ČSSZ. Říkají, že chtějí „zajistit správný výpočet vašeho starobního důchodu“ a potřebuji ověřit detaily evidovaných dob pojištění. Mnohým takto naletěl i ten nejopatrnější senior.

Jenže realita je jiná: nejenže ČSSZ nikdy nevysílá do domácností „kontrolory“ odpracovaných let, ale nikdy nevyžaduje vaše osobní či finanční údaje během nevyžádaného telefonu ani návštěvy. To potvrzuje i úřad při varování obyvatel, aby byli obezřetní a v případě pochybností okamžitě hovor ukončili nebo kontaktovali přímo ČSSZ.

Pravděpodobné následky, když uvěříte fake kontrolorům

Podvodníci mohou mít v úmyslu nejen získat vaše osobní dokumenty, údaje o bankovním účtu či rodné číslo, ale také získat přístup k vašim úsporám. Jakmile mají k dispozici dostatečné informace, mohou podsouvat nevýhodné smlouvy, převody peněz nebo vás tlačit k podpisu dokumentů, které vás finančně poškodí. Neustále zůstává obtížné dostat zpět cokoliv, co jednou pryč je.

Důchodci by si měli hlídat i falešné SMS a e-maily, které mají doprovázet podobné phone scamy a které mohou obsahovat odkazy vedoucí na podvodné weby. Cílem je vždy to samé: získat vaše citlivé údaje a zneužít je.

Co dělat, když vám volají

Nejjednodušší pravidlo je jasné: nikdy neposkytujte osobní či bankovní údaje při nevyžádaném telefonátu ani si nikoho nenechávejte volat domů kvůli důchodu nebo kontrole pojištění. ČSSZ a jiné státní instituce takové kontroly neorganizují, nepověřují soukromé firmy a rozhodně nevyžadují údaje přes telefon. Pokud máte pochybnosti, hovor okamžitě ukončete a ověřte si situaci přímo u ČSSZ na oficiální infolince či u policie.

Pamatujte: skutečná kontrola důchodu nepřichází zavolaná odněkud z mobilu s výhrůžným tónem – přijde pouze oficiálním dopisem nebo oznámením do datové schránky. Nikdy neotvírejte dveře cizím.

