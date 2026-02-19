Nový telefonický podvod cílí na důchodce, pozor na tohle chování

Jak vás podvodníci oslovují
„Kontroloři“ volají z běžných mobilních čísel a používají profesionálně znějící fráze. Mohou znát vaše jméno, adresu a snažit se působit důvěryhodně tím, že se dokonce odvolávají na údajné pověření od České národní banky nebo ČSSZ. Říkají, že chtějí „zajistit správný výpočet vašeho starobního důchodu“ a potřebuji ověřit detaily evidovaných dob pojištění. Mnohým takto naletěl i ten nejopatrnější senior.
Jenže realita je jiná: nejenže ČSSZ nikdy nevysílá do domácností „kontrolory“ odpracovaných let, ale nikdy nevyžaduje vaše osobní či finanční údaje během nevyžádaného telefonu ani návštěvy. To potvrzuje i úřad při varování obyvatel, aby byli obezřetní a v případě pochybností okamžitě hovor ukončili nebo kontaktovali přímo ČSSZ.
Pravděpodobné následky, když uvěříte fake kontrolorům
Podvodníci mohou mít v úmyslu nejen získat vaše osobní dokumenty, údaje o bankovním účtu či rodné číslo, ale také získat přístup k vašim úsporám. Jakmile mají k dispozici dostatečné informace, mohou podsouvat nevýhodné smlouvy, převody peněz nebo vás tlačit k podpisu dokumentů, které vás finančně poškodí. Neustále zůstává obtížné dostat zpět cokoliv, co jednou pryč je.
Důchodci by si měli hlídat i falešné SMS a e-maily, které mají doprovázet podobné phone scamy a které mohou obsahovat odkazy vedoucí na podvodné weby. Cílem je vždy to samé: získat vaše citlivé údaje a zneužít je.
Co dělat, když vám volají
Nejjednodušší pravidlo je jasné: nikdy neposkytujte osobní či bankovní údaje při nevyžádaném telefonátu ani si nikoho nenechávejte volat domů kvůli důchodu nebo kontrole pojištění. ČSSZ a jiné státní instituce takové kontroly neorganizují, nepověřují soukromé firmy a rozhodně nevyžadují údaje přes telefon. Pokud máte pochybnosti, hovor okamžitě ukončete a ověřte si situaci přímo u ČSSZ na oficiální infolince či u policie.
Pamatujte: skutečná kontrola důchodu nepřichází zavolaná odněkud z mobilu s výhrůžným tónem – přijde pouze oficiálním dopisem nebo oznámením do datové schránky. Nikdy neotvírejte dveře cizím.