Zásnubní prsten za milion a půl: Komu patří, když se zruší svatba? Soud přišel s překvapivým verdiktem
6. 3. 2026 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Pár se místo na společnou cestu životem vydal do soudní síně, kde proběhl poměrně bizarní spor s překvapivým závěrem.
Zasnoubit se a rozejít se je už samo o sobě zážitek, který si netouží zažít vůbec nikdo. Natož když pár nedokáže vykročit po rozdělených stezkách důstojně a s vzájemným respektem a místo uctivého rozloučení si pak jde po krku ještě před soudem.
Přesně to, jak píše Reuters, se stalo páru, který tvořili Bruce Johnson a Caroline Settino: Začali spolu chodit v roce 2016, cestovali spolu po světě (za všechno údajně platil Johnson) a muž nakonec poklekl na jedno koleno a požádal Caroline o ruku, na níž vzápětí navlékl zásnubní prsten plný briliantů za v přepočtu jeden a půl milionu korun.
Jenže štěstí nevydrželo. Johnson později vypověděl, že k němu jeho snoubenka byla čím dál tím kritičtější a všechno vyvrcholilo, když v jejím telefonu našel podezřelou zprávu.
"Bruce bude tři dny pryč. Potřebuju si pohrát," stálo ve zprávě, kterou jeho snoubenka napsala neznámému muži. Od domnělého milence pak Johnson v telefonu snoubenky našel i další textové i hlasové zprávy, v nichž nazýval Caroline zlatíčkem a litoval, že se nemohou vidět častěji.
Johnson pak neváhal a Caroline poslal k vodě, ačkoliv ta nikdy nepřestala tvrdit, že zprávy patřily kamarádovi, se kterým nic intimního neměla a se kterým se zná desítky let. Jak to bylo doopravdy, nevíme a nejspíš se ani nikdy nedozvíme.
Následně ale padla kosa na kámen: Co s prstenem? Jednou ho dal darem, tak patří Caroline, nebo ne? Nebo má snad právo ho požadovat zpět, když vztah skončil, jak skončil?
Bývalí partneři se nedokázali shodnout a oba byli přesvědčení, že prsten patří právě jim. Nakonec musel rozhodnout soud.
Hlavní otázka, která se řešila, byla celkem překvapivá. Soud totiž moc nezajímalo, čí byla rozchod vina, což býval hlavní faktor rozhodnutí v dřívějších podobných případech. Ne, soud se naopak ptal, jestli se v podobném případě vůbec můžeme bavit o vině a zda na ní záleží. A rozhodl, že ne.
Soud totiž prohlásil zásnubní prsten za "podmíněný dar". Tedy dar podmíněný tím, že bude svatba a vznikne manželství. Pokud podmínka nebyla naplněna, prsten automaticky patří tomu, kdo jej koupil a dal, bez ohledu na ostatní okolnosti nebo vinu na rozpadu vztahu.
Johnson tak dostal briliantový kroužek zpět a Caroline odešla s prázdnou. Ze všeho nejvíc ale plakala romantika: Nejenže nedošlo k svatbě, celý překrásný proces zásnub byl degradován na pouhý symbol podmíněné smlouvy.
Jenže na druhou stranu – co čekáte, když už se přetahujete o zásnubní prsten před soudem. Inu, snad si oba někdejší partneři napodruhé vyberou lépe.