Senioři mohou mít každý den teplý levný oběd domů, musí si ale zažádat
16. 1. 2026 – 9:45 | Magazín | Anna Pecena
Mnoho lidí starších 60 let si všimne, že i při malé penzi začíná být každý výdaj bolest. Ale věděli jste, že existují dotované obědy rozvážené až ke dveřím, které dokážou ušetřit stovky korun měsíčně? Ano, tato služba je tu skutečně pro seniory a stojí za to vědět, jak ji využít!
Jak funguje rozvoz dotovaných obědů pro seniory
V řadě českých měst můžete mít teplý oběd doručen přímo domů bez zbytečného vaření, a to díky pečovatelské službě nebo místním sociálním programům. Tyto služby jsou určeny hlavně pro seniory, kteří mají omezenou pohyblivost, žijí sami nebo prostě nemají chuť a sílu denně stát u plotny.
V praxi to funguje tak, že si senior uzavře smlouvu o poskytování pečovatelské služby s příslušnou městskou částí či organizací. Pak dostává obědy za výrazně snížené ceny – například v části Prahy 5 to může být i kolem 111 Kč za celý oběd včetně dovozu.
Tento rozvoz zajišťují místní kuchyně, školní jídelny nebo smluvní dodavatelé v rámci sociálních služeb. Obědy jsou připravovány denně a dovezeny mobilním klientům, kteří si je sami nezvládnou vyzvednout. Taková pomoc může ušetřit nejen čas, ale i náklady spojené s cestou do obchodu a přípravou jídla.
Kde a jak o tuto službu žádat
Využití není automatické – je třeba se obrátit na místní pečovatelskou službu ve vaší obci nebo městské části. V praxi to znamená zavolat na úřad nebo kontaktovat sociální pracovníky, kteří vám vysvětlí, jak postupovat. Pečovatelská služba následně obědy dováží v termo nádobách tak, aby byly stále teplé a chutné.
Například v Praze 10 probíhá rozvoz obědů skrze místní oddělení sociálních služeb a často stačí jedno zavolání, aby si senior zajistil pravidelnou dovážku. Obědy jsou většinou nabízeny každý všední den a často si můžete vybrat i dietní varianty (například pro diabetiky či s lehčí stravou).
I když tyto služby nejsou ve všech obcích úplně stejné a jejich nabídka se může lišit, jejich princip je stejný: pomoci seniorům žít samostatně doma bez zbytečných výdajů na drahé dovozové jídlo nebo náročné vaření.
Proč to stojí za to a kolik můžete ušetřit
Když si spočítáte, že běžný oběd z donášky přes soukromé služby může stát klidně 150–200 Kč bez dopravy, dotované obědy z pečovatelské služby za cenu kolem 100–120 Kč jsou jasná úspora. Po započtení dopravy, času a energie strávené přípravou jídla doma je rozdíl ještě výraznější.
Senioři tak mohou ušetřit i tisíce korun ročně jen tím, že využijí to, co jim stát a obce nabízejí prostřednictvím sociálních služeb – a navíc mají jistotu pravidelného, teplého a výživného oběda každý pracovní den.
Chce to jen jedno: ozvat se na správném místě a zajistit si to, co už dávno máte „nárok“ mít.