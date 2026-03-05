Senioři zbytečně vyhazují stovky korun měsíčně. Platíte za značku, ne za jídlo
5. 3. 2026 – 12:49 | Zprávy | Anna Pecena
Mnoho lidí v důchodu sahá v obchodě automaticky po známých značkách. Výrobci na tom ale vydělávají obrovské peníze – a zákazníci často platí jen za logo na obalu. Přitom stejné nebo velmi podobné potraviny lze koupit výrazně levněji.
Nakupování potravin je pro seniory jedním z největších pravidelných výdajů. Právě zde však často dochází k nenápadnému přeplácení. Mnoho lidí si totiž zvyklo kupovat stále stejné známé značky, které znají z reklamy nebo z minulosti. Obchodní řetězce i výrobci ale dobře vědí, že důvěra ve značku znamená jedno – zákazník je ochoten zaplatit více.
Rozdíly v cenách přitom mohou být překvapivě vysoké. U některých výrobků stojí známá značka klidně o desítky procent více než podobný produkt privátní značky supermarketu.
Platíte hlavně za reklamu
Velké potravinářské firmy investují obrovské částky do marketingu, reklamy a budování značky. Tyto náklady se pak promítají do ceny výrobku, kterou zaplatí zákazník v obchodě.
Ve výsledku tak zákazník často neplatí jen za samotné jídlo, ale také za televizní reklamu, známé logo nebo marketingovou kampaň. Privátní značky obchodních řetězců bývají levnější právě proto, že tyto náklady mají výrazně nižší.
Podle spotřebitelských testů navíc často platí, že levnější výrobky mohou být kvalitou velmi podobné nebo někdy dokonce lepší než dražší značkové potraviny. Rozdíl je často pouze v obalu nebo v marketingu.
Kde lidé nejčastěji přeplácejí
Velké cenové rozdíly lze najít například u základních potravin, jako jsou jogurty, sušenky, těstoviny, konzervy nebo snídaňové cereálie. U těchto výrobků může být rozdíl mezi značkou a levnější variantou i několik desítek korun.
Senioři často kupují stále stejné výrobky ze zvyku. Výrobci na tuto loajalitu spoléhají a ceny známých značek tak drží vysoko. Přitom stačí porovnat složení nebo vyzkoušet jiný výrobek a rozdíl v kvalitě nemusí být téměř žádný.
Spotřebitelské organizace proto doporučují sledovat nejen cenu, ale i složení výrobků. Někdy se totiž ukáže, že levnější potravina obsahuje stejné suroviny jako dražší značka.
Jak ušetřit při nákupu potravin
Nejjednodušší cestou k úsporám je porovnávání cen a složení výrobků. Vyplatí se také sledovat akční nabídky a nebát se vyzkoušet privátní značky obchodních řetězců.
Další možností je nakupovat základní potraviny ve větších baleních nebo využívat slevové akce. I malé rozdíly v cenách se totiž mohou během měsíce nasčítat do stovek korun.
Pro seniory s omezeným rozpočtem tak může změna nákupních návyků znamenat citelné snížení výdajů za potraviny, aniž by museli výrazně slevit z kvality.