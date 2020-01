Zvolí poslanci Křečka ombudsmanem, nebo v první volbě nezvolí nikoho?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Poslanecká sněmovna bude v polovině února volit veřejného ochránce práv. Vybírat bude mezi bývalým zástupcem ombudsmanky Stanislavem Křečkem, kterého navrhl prezident Miloš Zeman, a dalšími dvěma kandidáty nominovanými Senátem. Na čem výsledek volby záleží a proč se veřejným ochráncem nakonec může stát někdo čtvrtý?

Poté, co se své nominace na veřejnou ochránkyni práv vzdala Helena Válková, se prezident Miloš Zeman rozhodl navrhnout někdejšího dlouholetého poslance za sociální demokraty a bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka.

Jeho nominace je zvláštní hned z několika důvodů. Zaprvé se premiér Andrej Babiš vyjádřil, že na post veřejného ochránce práv by neměl kandidovat nikdo, kdo je v současné době v politice nebo v ní působil v minulosti. Pro MF Dnes uvedl, že by to měla být odborná a apolitická osobnost.

Křeček tohle nesplňuje. Od roku 1998 do roku 2013 byl poslancem za ČSSD. Navíc ho prezident Zeman loni již dvakrát neúspěšně navrhl na post zástupce ombudsmanky, z čehož je patrné, že ani v této pozici ho poslanci a poslankyně hnutí ANO nechtěli. Jinak by pravděpodobně vzhledem k síle, kterou Babišovo uskupení v dolní komoře disponuje, byl Křeček zvolen.

Kromě toho bývalému předsedovi Sdružení nájemníků ČR je 81 let, přičemž v květnu oslaví 82. narozeniny, takže po skončení šestiletého funkčního období veřejného ochránce práv by mu bylo takřka 88 let (veřejné ochránkyni Anně Šabatové mandát vyprší 18. února, jejího nástupce má Poslanecká sněmovna začít volit v týdnu od 10. února).

Zajímavé je také to, že když byl Křeček loni v lednu hlavou státu na zástupce ombudsmanky navržen, na svůj facebookový profil mimo jiné napsal: "Uvědomuji si svůj věk a své možnosti, a proto jsem presidentovi poděkoval za příslib nové nominace a současně mu sdělil, že pokud budu znovu zvolen, po volbě nového ombudsmana jsem připraven na funkci resignovat a umožnit tak potřebné změny v právním postavení této důležité funkce." Nyní se zdá, že změnil názor, a na to, co si uvědomoval před rokem, si už ani nevzpomene.

Odborný a apolitický veřejný ochránce práv

Pokud bývalého zástupce veřejné ochránkyně nepodpoří hnutí ANO, a pokud tedy jeho nominace není s prezidentem předjednaná, pak je spíše jen formální a Zeman Křečka navrhl především proto, aby z jeho strany nějaký návrh vůbec padl a členové a členky dolní komory ombudsmana nevybírali pouze z kandidátů navržených Senátem. Přece jen by působilo trochu zvláštně, kdyby horní komora nominovala dva uchazeče o post veřejného ochránce a hlava státu kvůli záležitosti s Válkovou ani jednoho.

Jestli je tomu tak, Křečkova nominace zřejmě dopadne jako v předchozích případech, kdy se v loňském roce znovu ucházel o pozici zástupce Šabatové. Nebo je tentokrát jeho navržení dojednané s předsedou hnutí ANO, a pak to znamená, že premiérovo předchozí vyjádření ohledně odborné a apolitické osobnosti už neplatí. Anebo Babiš zkrátka něco jiného říká veřejně a něco jiného prezidentu Zemanovi.

Přitom ještě v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz Zeman uvedl, že by pro něj byla přijatelnou kandidátkou na ombudsmanku poslankyně Kateřina Valachová. Ta má k veřejnému ochránci práv blízko, protože zde od roku 2002 do roku 2012 pracovala jako vedoucí právního odboru u ombudsmana Otakara Motejla a jeho nástupce Pavla Varvařovského.

Prezident prohlásil: "Zaslechl jsem v kuloárech, že Jan Hamáček uvažuje o Kateřině Valachové." Dodal však, že by mu Valachovou musel někdo navrhnout, například předseda ČSSD Hamáček. Samotná Valachová k tomu na svém facebookovém profilu v neděli napsala, že považuje ombudsmana za velmi důležitého pro prosazování práva a spravedlnosti a zdůraznila: "Mimo jiné i proto si myslím, že je nutné – i vzhledem k respektu k nominaci Senátu – aby byla dokončena volba jejich nominantů. V případě neúspěšné volby budu svou připadnou kandidaturu na ombudsmana konzultovat s panem prezidentem."

V úterý ráno tedy ještě před tím, než bylo zveřejněno, že prezident navrhne Křečka, který jeho nabídku přijal, Valachová na facebooku popsala tři důvody, proč v tuto chvíli není diskuse o její kandidatuře na veřejnou ochránkyni práv možná.

Dlouholetý kamarád a práce ve sněmovně

Prvním důvodem bylo, že pokud by došlo k dodatečnému doplnění kandidátů, podle odborného názoru Valachové by to mohlo zpochybnit následnou volbu. Dodejme, že tento náhled nesdílí předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník, podle kterého se nominace do funkce ombudsmana mohou měnit do konce ledna.

Druhý důvod je podle Valachové čistě lidský: "Mezi kandidáty, které nominoval Senát České republiky, je i Vít Schorm, můj dlouholetý kamarád a kolega. Společně každý rok od úmrtí Otakara Motejla chodíme na Vyšehrad uctít jeho památku a zapálit svíčku. Byla bych velmi nerada, aby případné pokračující diskuse o doplnění současných nominací snížily vážnost blížící se volby."

Třetím důvodem je pak podle Valachové její aktuální činnost ve sněmovně, kdy se projednávají změny v oblasti exekucí, čeká ji dokončení práce, co se týče prosazení zákazu dětských dluhů a zavedení chráněného účtu. Valachová poukázala na to, že v tuto chvíli je to pro ochranu práv lidí zásadnější věc než debata o případné kandidatuře na ombudsmanku.

Podstatné je, jak by se poslankyně zachovala, pokud by veřejný ochránce práv nebyl v únoru v první volbě zvolen a následovala by volba druhá. Její tři důvody v té době již nemusejí být aktuální. Vít Schorm horní komorou už napodruhé být navržen nemusí, případně se s Valachovou nějak domluví, zvlášť pokud by měla větší šanci být zvolena než on.

Druhý důvod už bude passé určitě. A třetí? Záleží na tom, v jaké fázi bude prosazování legislativních změn, které poslankyně zmiňuje. Docela dobře se může stát, že to nejpodstatnější z nich už bude schválené nebo aspoň v závěrečné fázi či dostatečně předjednané a bývalé ministryně školství se uvolní ruce.

Vládní zmocněnec a druhá volba ombudsmana

Aby byl veřejný ochránce práv zvolen, musí získat většinu všech hlasů přítomných poslanců a poslankyň. Když se tak nestane v prvním kole, dva uchazeči s největším počtem hlasů postupují do kola druhého, kde je třeba opět získat většinu hlasů všech přítomných poslanců a poslankyň. Jestliže ombudsman nebude zvolen ani v druhém kole, přichází na řadu volba druhá, kdy opět prezident a Senát mohou Poslanecké sněmovně navrhnout po dvojici kandidátů.

Kromě Křečka jsou nyní ve hře další dva kandidáti, které navrhl Senát. Jednak zmíněný Vít Alexander Schorm, kterého nominovala trojice senátorů Miluše Horská (KDU-ČSL a nestraníci), Václav Láska (Senátor 21) a Jiří Dienstbier (ČSSD). A pak advokát Jan Matys, kterého navrhl senátor Tomáš Jirsa (ODS).

Schorm stejně jako Valachová pochází z Brna. V letech 1996-1998 působil jako poradce předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, následně do roku 2000 pracoval jako vedoucí kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského a od roku 2002 je vládním zmocněncem pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Klíčové je, jak se k první a případně druhé volbě postaví hnutí ANO. Kdyby se Babiš držel toho, co prohlásil, mohl by být ombudsman zvolen už v té první, a to právě i Valachovou vyzdvihovaný Schorm. Kanceláři veřejného ochránce práv by to prospělo, do jejího čela by přišel někdo profesně zdatný, a hlavně by se celá věc dále neprotahovala a nepolitizovala.

Pravděpodobnější však je, že v první volbě ombudsman zvolen nebude, a pak je otázka, jací kandidáti se objeví v další volbě – s kým přijde hnutí ANO a zda nakonec bude navržená i Valachová. Může se tak otevřít cesta k novému kandidátovi hnutí ANO, které si tím vytvoří prostor (když Válková nevyšla), aby mohlo předložit svého nového kandidáta, anebo, jestliže nikoho vhodného mít nebudou, přijde řada na vyjednávání s ČSSD. Babiš následně může ustoupit, říct, že je na každém poslanci či poslankyni, komu dá svůj hlas, a ti ho posléze dají třeba Valachové.

Osoba příštího ombudsmana je zásadní i s ohledem na to, že Kancelář veřejného ochránce práv může v následujících letech čelit různým útokům, snahám krátit její rozpočet, případně ji zcela zrušit. O to důležitější bude, kdo se ombudsmanem či ombudsmankou stane. Bylo by dobré, aby to byl někdo, kdo není v první řadě vnímán jako politik či politička a kdo není spojený s výraznou politickou agendou.