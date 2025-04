Peklo, o kterém nikdo nevěděl: Známá zpěvačka byla v toxickém vztahu. Neodešla z jediného důvodu

30. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zpěvačka prozradila, čím si musela projít, a připojila rady pro lidi, kteří se nachází v podobné situaci.

Elis Mrázová si prošla tajným očistcem: Dlouhou dobu se trápila v toxickém vztahu a nedařilo se jí ho ukončit. Nakonec unikla, ale celou záležitost si nechávala pro sebe. Až do chvíle, kdy zjistila, že její písnička Vedle koho usínáš, kterou nazpívala právě inspirovaná zlým vztahem, pomáhá ostatním.

„Hodně žen mi napsalo, že jsou v toxickém vztahu a ta písnička jim dodala vnitřní sílu odejít od partnerů, kteří jim ubližují. To byla i motivace s tím jít ven, protože to bylo velmi osobní. Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že to pomohlo více lidem kolem mě, tak to dostalo jiný smysl,“ řekla Elis pro Super.cz.

„Kdokoli si prožívá něco špatného a jeho partner se k němu nechová dobře, tak mu to za to nestojí, běžte pryč,“ radí. Sama si ale uvědomuje, že to se častokrát daleko snadněji řekne, než udělá: „Pomohl mi život. Už to bylo složitější. Ve chvíli, kdy je člověk v toxickém vztahu, tak se to začne točit. Ta láska pak přeroste do takové závislosti, řekla bych jako závislost na automatech. Člověk ví, že mu to ubližuje, ale je v tom i nadále,“ říká.

Kvůli nepovedenému vztahu nicméně na romantiku nezanevřela – už má nového partnera a tentokrát všechno funguje, jak má.

„Já jsem zadaná, partner studuje medicínu, drží se pryč od světa šoubyznysu a je nám spolu strašně dobře. Nikde to neprezentujeme, jsme spolu šťastní,“ pochvaluje si.