Ordinace po smrti Aničky Slováčkové: Truchlit se nebude

30. 4. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

S postavou sestřičky Radky se bude potřeba rozloučit, protože nepřipadá v úvahu, že by ji hrál někdo jiný.

Nezdá se to, ale nedávno zesnulá Anička Slováčková se v oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě více či méně pravidelně objevovala celých devět let. Poprvé se totiž přichomýtla k natáčení už v roce 2016 a od té doby se do srdcí i paměti všech diváků seriálu nesmazatelně zapsala jako milá a kouzelná sestřička Radka.

Natáčení i roli sestřičky si jaksepatří užívala a snažila se v něm pokračovat, jak to jen šlo. Hereckou práci proto odváděla dokonce i pouhý týden před svým odchodem. "Po dlouhé době v Ordinaci," psala tehdy na sociálních sítích, od čehož jsme si slibovali možný záblesk naděje. Ta ale vzápětí vyhasla úplně.

Smutek je jedna věc, přichází ale také pragmatická otázka: Co bude dál v Ordinaci?

Tým vycházel Aničce vždycky vstříc a když zrovna nemohla přijít, měnil se scénář či upravoval natáčecí proces, aby vyhovoval jejímu rozvrhu a hlavně zdravotním dispozicím. A nehrozí prý, že by ji snad měl nahradit někdo jiný: „Radka se v žádném případě nebude přeobsazovat. Je naprosto přirozené, že v srdcích diváků bude spojená s Aničkou,“ cituje Blesk producentku seriálu Simonu Matáskovou.

Nebude se ale konat ani žádný smutek. Ale pozor, ne snad z nějaké neúcty k Aniččině památce, ale právě naopak. Sama to tak totiž chtěla: „Zároveň se v souladu s přáním a povahou Aničky nebude v seriálu odehrávat žádné velké truchlení. Kdybychom něco takového začali hrát, hned by nás poslala nějakou svou vtipnou hláškou všechny někam,“ prohlašuje producentka.

„Uvidíme, jak její příběh dovyprávíme. Zatím i my potřebujeme čas, protože je nám po Aniččce hodně smutno. Její láskyplná, neuvěřitelně silná osobnost nám nikdy nepřestanou chybět,“ dodává.