Vdova po Žbirkovi: Uměla už by si představit nový vztah?

30. 4. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Vdova po milovaném zpěvákovi docela dlouho držela smutek, cítí ale, že už je čas se posunout dál.

Legendární hudebník Meky Žbirka nás opustil již před více než třemi lety, nikdo se nemůže zlobit, že vdova Kateřina už začíná myslet na navázání nového vztahu.

Nový muž? „Umím si to představit. Jsem společenský člověk, mám spoustu kamarádů. S Mekym jsem měla dvě děti, to je něco navíc, co už s nikým nebude,“ prozradila redakci Super.cz.

V kontrastu s tím ale působí poměrně zvláštně druhá věc, kterou Kateřina prozradila, totiž že doma stále chová skříň plnou Mekyho oblečení.

Sentiment se dá do jisté míry pochopit: „Dělá mi to dobře, mám pocit, že jsem s ním. Hřeje mě to. Já ty vzpomínky nemám negativní nebo smutné. Já mám takhle pocit, že je pořád se mnou,“ popisuje.

Případný nový partner by se ale na věc nemusel dívat s až takovým nadšením – noví partneři zpravidla nemívají úplně radost ze vzpomínek na ty bývalé.