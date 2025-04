Oblíbená moderátorka skončila v ČT: Konec kariéry? Ani omylem!

28. 4. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Nora Fridrichová přišla o svůj publicistický pořad, konec v televizi se ale nerovná konci kariéry. Moderátorka se místo toho pustila do práce na vlastní pěst.

Populární moderátorka Nora Fridrichová měla v České televizi na starost publicistický týdeník 168 hodin. Pořad ale skončil a s ním i jeho televizní tvář. Nora přiznává, že dokonce zvažovala úplně ukončit kariéru a věnovat se charitativní činnosti, nakonec jí to ale nedalo a volání povinnosti bylo silnější než chuť po odpočinku.

„Vydrželo mi to jen pár dní a pak jsem viděla, co se v té naší politice děje, a řekla si, že do toho musím šlápnout. Vždyť čtvrt století nic jiného nedělám a neumím tak dobře,“ řekla moderátorka Blesku v narážce na svůj nový pořad pojmenovaný prozaicky: Nora.

Fridrichová rovnou přiznala, že je spíše v začátcích a zjišťuje, jak se projektu bude vlastně dařit. Moc peněz do něj zatím neinvestovala a zkouší vodu palcem, jak se říká.

„Začínám a pomalu sbírám odběratele. Náklady na techniku byly v řádu několika tisíců, mám malou kamerku, která nestála ani 15 tisíc korun, a sama sobě jsem kostymérkou a vizážistkou. Ještě když jsem byla v České televizi, sledovala jsem digitál a je to podle mě cesta budoucnosti, kterou se budou živit lidi, co pracují s videem, takže jdu tou cestou,“ popisuje své sólové začátky.

„Neuvažovala jsem nastoupit do podobného média, jakým je Česká televize, vydala se touhle cestou a nelituji toho. Za ten půl rok jsem se technologicky posunula tak o jedno století,“ pochvaluje si.

Pořad Nora je ke zhlédnutí na YouTube a HeroHero. Zatím se mu relativně daří, říká jeho autorka: „Vydělávám, jako na začátku, prodělečná zatím nejsem. Chci zdůraznit, že stojím na začátku a teprve buduji svou digitální identitu, a jestli se mi to povede, se teprve ukáže za několik měsíců.“