Zase provokuje! Svůdná spisovatelka vyráží dech pořádně nestydatou fotkou

30. 4. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Když dojde inspirace, co vystavit na Instagramu, vždycky se nabízí vděčná jistota. Tělo.

O spisovatelce Radce Třeštíkové v poslední době slýcháme jen v dobrém. Nejdřív prohlásila, že je spokojená s tím, co pod svým jménem dokázala napsat a jako Radka Třeštíková už nic dalšího vydávat nebude (Volně přeloženo: Bude nejspíš psát pod pseudonymem.).

Poté se pochlubila novou láskou a fanoušci se shodují, že jim to s novým partnerem Jaroslavem Vítem (bývalý moderátorky Lutovské) mimořádně sekne.

Sluší to samozřejmě i samotné spisovatelce, což moc dobře ví nejen ona, ale především také jejích sto tisíc sledujících na Instagramu. A, nedá se nic dělat, molocha sociální sítě je potřeba pravidelně přikrmit.

Když dojdou nápady, co předhodit davu, přijde čas se skutálet k úpatí pyramidy a předhodit lačným masám vlastní tělo.

„Občas něco nasdílej, ale vynech svoje děti, taky kamarády, co nechtěj bejt na sítích a rodinu, co ani sítě nemá, neukazuj jak a kde bydlíš, nepředhazuj svůj životní styl lidem, co se na rozdíl od tebe v práci fakt nadřou, moc se nechlub - stejně to děláš, nemudruj, nic tady pro lajky na ostatní nehraj, nestěžuj si, nikoho o ničem nepoučuj a nesděluj nic důležitýho ze svýho soukromí, protože bulvár… Suma sumárum mi z toho zas vyšel akorát kus vlastního těla nebo višňová bublanina, co skončila těsně na druhým místě, škoda,“ píše spisovatelka k fotce, kde předvádí půl ňadra.

Fanoušci si nepříliš překvapivě výhled nemohou vynachválit a baví je, zdá se, i komentář, kterým se Třeštíková snaží prezentovat svůj sarkastický nadhled na dynamiku sociálních sítí. Té se ovšem... Sama dobrovolně účastní, že ano.