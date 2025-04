Jih Evropy bez proudu: "Život se zastavil," hlásí český zpěvák z Barcelony

30. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Masivní výpadek energie postihl velkou část jižní Evropy a ve městech byly ke spatření velmi nezvyklé scény.

Obyvatelé venkova si možná vzpomenou na obrovskou větrnou bouři před několika lety, v jejímž důsledku popadala celá řada stromů, poškodilo se elektrické vedení a některé menší vesnice zůstaly i den dva zcela bez proudu. Někdo možná lomil rukama, jiný si užíval, že najednou byla příležitost vytáhnout petrolejku a posedět s rodinou bez všudypřítomných displejů.

Úplně stejnou příležitost měla velká část jižní Evropy, jen v ještě významnějším měřítku. Masivní výpadek elektrické energie totiž postihl prakticky celé Španělsko i část Portugalska. Zastavilo se metro, zmizel telefonní signál, vytratil se internet, nefungovaly semafory.

Návrat k přírodě a analogovému životu sice trval jen krátce, protože dodávky elektřiny se relativně brzy podařilo obnovit, i tak si ale Španělé mohli vychutnat chvilku svobody.

Vypadá to však, že už jsme na klec a okovy tak zvyklí, že jakmile zmizí, trpíme. V podobném smyslu se vyjádřil i zpěvák Ondřej Ruml, který je zrovna ve Španělsku na dovolené.

„Barcelona právě teď, chodím po ulicích a všichni se dívají do mobilů a nervózně do nich ťukaj, protože... prostě to tady nefunguje. Nic nefunguje. Není tady elektřina. Jediný, co ještě, tak jezdí auta a autobusy, ale život se úplně zastavuje. Okolo mě jsou lidi, kteří zoufale hledaj signál, hledaj připojení, není,“ komentuje zpěvák okolní dav, který bez signálu náhle propadá panice.

„Jak jsme křehcí,“ dodává. Nezbývá než přikývnout.