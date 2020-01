Pokud čínští turisté v Praze ubudou, turismus tím neutrpí. Pocítí to hlavně čínské firmy

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Hlavní město Praha má přímé letecké spojení hned s několika čínskými městy, čínských turistů zde znatelně přibylo i kvůli politicky a byznysově motivovanému oteplení česko-čínských vztahů posledních let. Teď ovšem stejní politici i zástupci byznysu varují, že kvůli posledním krokům vedení Prahy i výrokům Miloše Zemana utrpí nejen byznys s Čínou, ale i turismus. Není to tak, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Počet čínských turistů v Česku se i díky zavedení hned několika přímých leteckých spojení (z Pekingu, Šanghaje, Čcheng-tu a ze Si-anu) za pět let téměř ztrojnásobil, vloni jich dorazilo bezmála 620 tisíc.

Jenže do ČR v roce 2018 přijelo celkově 21,3 milionu hostů, nejvíce tradičně z Německa, ze Slovenska a Polska. Číňané jsou co do počtu až na čtvrtém místě. Cíl, který před několika lety deklaroval hlavní tuzemský pročínský lobbista Jaroslav Tvrdík, tedy milion Číňanů, se ani zdaleka nenaplnil.

Čínský turista v Česku průměrně stráví statisticky pouze 1,6 dne. Jde o vůbec nejkratší dobu ze všech zahraničních návštěvníků. Průměr navíc zvyšují ti Číňané, kteří přilétají za byznysem, a v ČR zůstávají výrazně déle.

Vachrlatý základ vztahů

"Narůstající počty této klientely jsou přínosné, ovšem ne tak, jak je často prezentováno. Hoteliéři mají u čínské klientely například vyšší náklady než u návštěvníků z jiných zemí. Z naší strany je největším mínusem velmi krátká doba, kterou návštěvníci z Číny v Praze stráví," řekl už dříve pro HlídacíPes.org statutární zástupce Prague City Tourism Petr Slepička.

Pokud čínští turisté uposlechnou měnící se stranickou linii, která Prahu řadí na index ne zrovna přátelsky nakloněných měst, je docela dobře možné, že čínští turisté při svých cestách do Evropy budou Prahu vynechávat.

To předpokládá s ohledem na vypovězení styků ze strany čínské Šanghaje například i místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. A "neblahé dopady na byznys" zdůraznil i člen vedení čínské firmy CITIC Group Jaroslav Tvrdík.

Jeho slova o tom, že "spolupráce mezi oběma zeměmi stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem" však možná nechtěně vykreslují to, na jak nezdravém a chatrném základě jsou česko-čínské vztahy postaveny.

Tvrdík tím zároveň do značné míry mluví o sobě a o lidech na něj navázaných, kteří v posledních pěti letech ze zájmu Číny o Česko byznysově i osobně těží. Jak už totiž HlídacíPes.org upozornil dříve, z čínských turistů v Česku mají příjmy do značné míry opět čínské (či na Čínu navázané) firmy.

Podle expertů na cestovní ruch Číňané například nevyhledávají služby místních průvodců, vozí si vlastní a na místě se o ně starají převážně firmy s čínským kapitálem.

Propojený čínský servis

Do portfolia státní agentury CITIC (předtím Hradem protežovanou, později zkrachovalou čínskou společnost CEFC) patří kupříkladu významná tuzemská cestovní agentura Invia. Ještě v době, kdy byla CEFC považována za průkopníka čínských investic v Česku, přiznávali její zástupci, že chtějí propojit své investice právě v oblasti cestovního ruchu.

"Prahu s Čínou propojí tři pravidelné letecké linky. A my zde čínské turisty budeme umět ubytovat, máme v Praze hotel, pomocí Travel Service je rozvést dál po Evropě a Invia to celé prováže. Už nyní pro ni hledáme obchodní partnery v Číně. Navíc máme zájem o další hotely nejen v České republice," popisovala v roce 2016 propojený systém někdejší šéfka České pošty, v té době již ve službách CEFC, Marcela Hrdá.

V prosinci 2016 také CEFC, spolu s investiční skupinou Rockaway, koupily německou on-line cestovní agenturu AIDU a přední letenkový portál Fluege.

V Praze má čínská CITIC několik luxusních hotelů. Zástupci CITIC Europe se již nechali slyšet, že plánují rozvíjet nové projekty především v oblastech výroby, potravinářství a právě cestovního ruchu.

I když je v zájmu každé země, aby ji navštěvovali zahraniční turisté a utráceli v ní své peníze, čínský turista je podle odborníků v oboru hodně specifický. A to přesto, že statisticky vzato utrácí velmi nadprůměrně a v posledních letech si Čína drží pozici jako země s absolutně nejvyššími výdaji na cestovní ruch na světě (v roce 2017 celosvětově dosáhly hodnoty 258 miliard amerických dolarů).

Na skok do Pařížské

"Památky je nezajímají, když už, tak jdou tam, kde je to zdarma. Gastronomii upřednostňují vlastní. Často se chovají neurvale, jsou to velmi neohleduplní návštěvníci. Nadprůměrně nakupují luxusní zboží, to je pravda. Nevím ale, zda je pro nás přínosem, že Číňan utratí v Pařížské dvojnásobnou sumu než třeba občan USA," řekla pro HlídacíPes.org Naděžda Wellerová ze Sdružení průvodců ČR.

Pokud jde o zájem o luxus, tomu tradičně vévodí Pařížská ulice. Tři domy s obchody zde vlastní mimochodem i skupina PPF Petra Kellnera, jíž zejména s ohledem na podnikání Home Credit v Číně na dobrých vztazích s Pekingem velmi záleží.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky