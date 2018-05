Zdémonizovaný Foldyna a jeho nevědoucí partaj

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna právě zažívá chvíle velké mediální slávy, které mu přinesla jedna fotka ze střetu s demonstranty vyfocená v pravý okamžik. Jak si s momentální nechtěnou popularitou svého člena poradí sociální demokracie?

Momentální dění kolem nově zvoleného místopředsedy sociální demokracie Jaroslava Foldyny rozhýbalo nejen sociální sítě a média, ale i samotnou ČSSD, která se bude chováním pana místopředsedy, poslance, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a zastupitele města Děčín v jedné osobě zabývat na pátečním jednání předsednictva.

Foldyna k sobě přitáhl velkou pozornost, když se během pondělí 7. května již tradičně vydal na setkání s kontroverzním ruským motorkářským gangem Noční vlci, který v rámci své každoroční cesty do Berlína navštěvuje hroby a pomníky sovětských vojáků padlých za druhé světové války.

Lze směle pochybovat o tom, že počínání gangu, jehož šéf Alexandr Zaldostanov je osobní přítel ruského prezidenta Vladimíra Putina, nesouvisí ani tolik s uctěním památky obětí druhé světové války, jako spíše s novodobou ruskou propagandou, pro kterou je odkaz mrtvých vojáků pouze zneužíván.

Přítomnost Nočních vlků tak vždy přitáhne na jedné straně demonstranty protestující proti momentálním totalitním poměrům v Ruské federaci, a na druhé naopak nekritické Putinovy obdivovatele hrdě se zdobící svatojiřskými stuhami. Mezi takové příznivce Kremlu se dlouhodobě hlásí i Jaroslav Foldyna, který se se svým proputinovským postojem, nacionalismem, oblibou konspiračních webů, alternativních pravd a dalšími evergreeny podobně smýšlejících lidí nikdy netajil.

Legendární fotografie

Skupinky s odlišnými názory na počínání Ruské federace se tak sešly i v pondělí v Průhonicích, kde se motorkáři zastavili před návštěvou Olšanských hřbitovů. Došlo k menším konfliktům, strkanicím a slovním přestřelkám. Do těch se zapletl právě i Foldyna, když si před kamerami a fotoaparáty vyměňoval názory s aktivistou Martinem Uhlířem.

Z krátkého střetu těchto mužů vznikla ikonická fotka od fotografa Yana Renelta, která se objevila na serveru iDNES.cz a chvíli na to se stala virální záležitostí a ve velkém oblétla české sociální sítě. Můžeme na ní vidět výjev jak z osmdesátkového akčního filmu, kde Jaroslav Foldyna jako šílený a agresivní záporák oděný v pochybné kožené motorkářské vestě rve svou otevřenou mordu před Martina Uhlíře, jako by mu chtěl ve svém zvířecím záchvatu zloby ukousnout kus obličeje.

Deputy Chairman of #CzechRepublic Social Democratic Party Jaroslav Foldyna (on the left) expressed his support to Russian Night Wolves Bikers by verbal exchange and a physical contact with one of the protesters.. Photo Source: iDnes pic.twitter.com/9UmWi5hQz5 — Filip Horký (@FilipHorky) 7 May 2018

Tato fotka, bez níž by pravděpodobně kolem celé situace nevzniklo takové haló, ale příliš neodráží skutečnost. Ta opravdu není taková, že by Foldyna byl agresivní zvíře urvané ze řetězu a Uhlíř čistá duše vzdorující roztahujícímu se zlu. Naštěstí je k vidění z místa rovněž řada videí, která konflikt místopředsedy a aktivisty zachycují, a je tedy vidět, že scéna tak mistrně zachycená na oné fotografii netrvala ani vteřinu a velký podíl na ní má právě Uhlíř, který Foldynu dost aktivně vyprovokoval.

Například ve videu od Václava Bozděcha můžeme vidět, jak na Foldynu, který ležérně s rukama v kapsách stojí bokem, Uhlíř zblízka křičí, označuje ho za "tajtrlíka" a poté ho pronásleduje, když se místopředseda s nezájmem rozhodne otočit a odejít. Se slovy jako "Jdi do pr*ele!" následuje Foldynovo přiblížení k Uhlířovu obličeji, které netrvá ani vteřinu, načež se poslanec ČSSD opět otočí a už úplně odchází. Kdežto Uhlíř se nevzdává a snaží se přes další příznivce Nočních vlků až agresivně za místopředsedou protlačit. Nakonec ho musí jeho spoludemonstranti stáhnout se slovy jako "Martine, už dost" a "Martine, uber".

ČTĚTE TAKÉ:

Car opět usedl na trůn a ukazuje svaly

Jasně, aktivismus a demonstrování jsou hezká a užitečná věc, ale jaký má ve svobodné společnosti význam vrhat se mermomocí mezi extrémní odpůrce mého přesvědčení a dokola přitom papouškovat moje názory? To je věc, která nikoho opravdu nepřesvědčí, obzvlášť ne na vyhrocené demonstraci. Naopak spíš vyprovokuje konflikt a ještě prohloubí nenávist mezi jednotlivými tábory, které si to následně na internetu vyloží stejně tak, jak se to bude hodit jejich ideologii. Je to prostě zbytečné a člověk pak vypadá spíš jako idiot, i když se sám cítí jako hrdina.

Teď budu asi znít trochu jako ďáblův advokát, ale odhlédnuto od jakýchkoliv ideologií a názorů, které pánové na místě zastávali, se pro mě v tomto konfliktu jako ten rozumnější a méně agresivní choval právě Foldyna, který se jen na krátkou chvíli nechal celkem pochopitelně vyprovokovat až fanatickým aktivistovým chováním.



Skutečnost opravdu nemusí být tak černobílá, jak se může zdát z jedné, i když moc povedené fotky. Její vyznění také slušně rozbijí to, když se vedle ní podíváme na fotku, jak se spolu Foldyna a Uhlíř následně sami bokem v klidu a civilizovaně baví, o čemž se aktivista zmínil i v rozhovoru pro Lidovky.cz. To už je mnohem hezčí a užitečnější forma aktivismu.

Omluv se!

Internetový a mediální hon na Foldynu, který ho navíc aktivně podpořil svým následným vyjádřením s homofobním textem "Nebouchli jsme do sebe hlavami, jen jsme do sebe ťukli, chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay", nakonec dotlačil k vyjádření i předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Ten, ač již předem proklamoval, že Foldynovo setkání s Nočními vlky mu přijde jako osobní záležitost v pořádku a nebude to komentovat, se na Facebooku proti chování svého místopředsedy vymezil a vyzval ho k omluvě.

Na to Jaroslav Foldyna zareagoval svým velmi svérázným a emočním způsobem, který ale nikoho, kdo činnost a chování novopečeného místopředsedy ČSSD dlouhodobě sleduje, nemohl nijak překvapit. Zpocený a nabitý testosteronem natočil velmi silácké video z tělocvičny, kde krom toho, že odmítl komukoliv se omlouvat, zopakoval i řadu svých oblíbených hlášek o podplacených novinářích, zacitoval smyšlený Churchillův citát, který britský premiér nikdy neřekl, pustil se do neziskovek a tak dále.

Od Jana Hamáčka je asi celkem absurdní chtít po Foldynovi omluvu za menší konflikt s demonstranty, který představuje naprosto marginální problém vedle toho, že se vůbec místopředseda s připnutou svatojiřskou stuhou takových akcí účastní a razí kontroverzní názory blízké Ruské federaci. Navíc sám Hamáček může těžko věřit tomu, že by se Foldyna, který rozhodně není znám svojí pokorou, omluvil. V případě předsedy se jedná spíše o pokus uklidnit mediální bouři, která se kvůli chování místopředsedy na ČSSD snesla.

Straníci, kteří se od chování svého kolegy ve velkém distancují, se zbytečně tváří, že je Foldynovo chování mohlo nějak překvapit nebo šokovat. Foldyna je ve svým radikálních názorech dlouhodobě konzistentní. To, co jsme viděli ve videu z tělocvičny, je čistý, autentický Foldyna, jakého známe i z politických projevů. Například jeho kandidátská řeč z ledna se obsahově od upoceného videa příliš neliší, najdeme v ní dokonce i opět špatně citovaného Churchilla.

Postoje a osobnost Jaroslava Foldyny jsou prostě dlouhodobě známé a členové ČSSD se nyní mohou jen těžko tvářit, že jsou šokování tím, jakého člověka si to zvolili za místopředsedu. Navíc nad jeho zvolením nelze jen tak mávnout rukou s tím, že v každé straně najdeme nějaké extrémy. Evidentně má podporu velké části sociální demokracie, která s jeho pohledem na svět souzní a která se nyní začíná hlásit o slovo.



Jen škoda, že se o problémové osobě Jaroslava Foldyny začalo tolik mluvit až poté, co byl na internetu tak přehnaně zdémonizován kvůli drobnému incidentu, který je v rámci jeho dlouhodobé činnosti opravdu zanedbatelný. Každopádně z toho bude ještě pro ČSSD pěkné mrzení.