Legendární Jiří Štěpnička: "Mou životní lásku jsem nejdřív naprosto nenáviděl"

Mezi nenávistí a láskou tenká hranice, říká se. Vztah ikonického herce byl živoucím důkazem, jak snadno se nevraživost může změnit v horoucí náklonnost.

Jak poznáte pořádnou párty? Inu, faktorů je dost, ale jedním z nich klidně může být skutečnost, že i pěkně dlouho poté je pořád o čem mluvit: Sedmdesátiny Simony Stašové byly večírek, jak se sluší a patří. Ukázala se celá řada známých hostí – o mnoha jsme již mluvili, ale zmínku zaslouží další a další. Třeba muž, který nepotřebuje žádné dlouhé představování: Legendární Jiří Štěpnička.

Jiří tančil, bavil se, zářil úsměvy na všechny strany, zkrátka měl na večírku večírku velmi dobrou náladu. Bavit se a smát se se mu přitom dlouhá léta nedařilo a není se úplně čemu divit, však přišel o svou osudovou lásku: Janu Říhovou. Byli spolu víc než půl století, než manželka v roce 2022 odešla na onen svět.

„Trvalo mi tři roky, než jsem se z toho vylízal, ale to víte, my jsme spolu byli šedesát let,“ zamyslel se Štepnička a přiznal, že začátky úplně růžové nebyly: „Chodili jsme spolu na gympl a na začátku jsme se oba dva intenzivně nenáviděli.“

„Z nenávisti to přešlo na převelikou lásku, ale nevím, jak se to stalo. Prostě to nějak přecvaklo, to zařizuje pán bůh. Nehledě na to, že my jsme oba byli, jako moje maminka, skopci. A jako tvrdohlaví skopci my umíme s těma beranama zacházet,“ smál se.

Nejedná se však o žádnou šokující novou informaci, herec se kostrbatým začátkem životního vztahu nijak netají. Ve stejném tónu se vyjadřoval už například loni v 7 pádech Honzy Dědka: „Ona mě ale nenáviděla. Byl jsem pro ni ten umělecký fracek. Rok jsme se nenáviděli, až jsme se potom dali dohromady a žili jsme spolu šedesát let.“