Jiřina Bohdalová: "Chci zpátky svůj majetek, dokud jsem ještě naživu"

Nepovedená investice skončila u soudu a slavná herečka u skoro deset let čeká na majetek, za který zaplatila miliony korun.

Investovat peníze a nenechat je hnít ve slamníku je jedna ze základních pouček ekonomicky vzdělaného člověka. Ne vždy se ale podobná snaha setká s bezvýhradným úspěchem. Své o tom ví i jedna z nejznámějších českých hereček a osobností – slavná Jiřina Bohdalová.

Jiřina chtěla již před lety investovat do umění a nakoupila několik obrazů za těžké miliony. Bohužel ale přišla studená sprcha: Policie přišla s podezřením ohledně pravosti děl a Bohdalová dobrovolně poskytla obrazy k odborné expertize. U dvou z nich přišel jasný verdikt: Padělky! Galerista Jaroslav Fröhlich, který obchod zprostředkoval, si kvůli tomu vyslechl obvinění z trestného činu a falsifikáty pak policie vrátila Bohdalové.

Největší problém ale přišel u třetího díla, u nějž se experti nejsou schopni shodnout. A hned několik z nich ho označilo za originál: Mělo by jít o dílo Zátiší s dýmkou a hrozny od Emila Filly.

Obraz by proto mohl mít skutečně velkou cenu a Jiřina by ho ráda dostala zpátky, jenže ho zadržuje soud: „Na dotazy mé i mého advokáta nikdo nereaguje. Vůbec nevím, co s obrazem je a proč jej stále zadržují,“ prohlásila Jiřina pro Blesk.

„Paní soudkyni Říhové z Krajského soudu v Praze jsme psali už asi jedenáctkrát. Bez výsledku. Přitom všechny posudky byly provedeny, není důvod obraz dále zadržovat. Vleče se to už osmým rokem a já bych ho ráda zpět, dokud jsem naživu,“ posteskla si.

„Právní zástupce pana Fröhlicha mě kontaktoval s tím, že obraz je určitě pravý a že ho rád odkoupí zpět i s navýšením ceny. Nebyla to pro mě malá investice, takže bych to ráda uzavřela. Je mi, kolik mi je, nemám tolik času, kolik paní soudkyně,“ dodala ještě s odkazem na svůj věk. Není se čemu divit, však už jí je skoro 94 let.

Mluvčí krajského soudu pak Blesku vysvětlil, proč se obrazem děje, respektive neděje nic: „Proti rozsudku se všichni tři obžalovaní odvolali, a dokud nebude případ pravomocně ukončen, nelze jej majiteli vrátit,“ řekl. Zda-li se tak Jiřina dočká obrazu u sebe doma, zůstává ve hvězdách.