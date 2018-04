Mouřenínové z liďáku se hlásí do služby. K Babišovi

Podíl nových hypoték , kde úvěry představují maximálně 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti, se v druhé půlce loňského roku začal blížit hranici 15 procent, kterou doporučuje ČNB. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to uvedl ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) Tomáš Holub. Přesná čísla však ještě nejsou k dispozici, dodal.

Centrem Prahy se v neděli vydal Pochod dobré vůle, který má připomenout památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael.

Státní podnik Lesy České republiky by chtěl dřevo poničené v minulých měsících vichřicemi vytěžit do konce června. Od loňského srpna vítr ve státních lesích poškodil asi 2,8 milionu metrů krychlových dřeva, z nichž k těžbě ještě zbývá zhruba 900 tisíc metrů krychlových.

V jaderné elektrárně Dukovany v neděli skončila po devíti dnech neplánovaná odstávka čtvrtého bloku, začal opět vyrábět elektřinu. V neděli večer by měla v Dukovanech začít i odstávka bloku číslo tři. Příčinou obou odstávek je kontrola potrubí na sekundární části parogenerátoru.

