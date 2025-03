Divoký trojúhelník: Slavná spisovatelka si prý začala s bývalým po oblíbené moderátorce

Dva nepovedené vztahy, dva bolestivé rozchody. A dva osamělí, kteří k sobě náhodou našli cestu. Vyjde to alespoň tentokrát?

Spisovatelka Radka Třeštíková se před čtyřmi lety oficiálně rozešla s fotografem Tomášem Třeštíkem. Dodnes jsou s největší pravděpodobností svoji, protože žádného rozvodu si nikdo nevšiml, ale dávno spolu nežijí a každý kráčí svou cestou. Informace a zmínky o dalších známostech si ale Radka nechává pro sebe a jak je na tom, jsme proto nevěděli.

Deník Blesk teď ale s odvoláním na dva nezávislé zdroje uvádí, že Radka už není sama. Prý našla zalíbení v bývalém manželovi známé moderátorky Ivety Lutovské, Jaroslavu Vítovi, který se nedávno rozvedl a konec neproběhl úplně v dobrém: „Když dva partneři nenajdou řeč, o to těžší to je. Nějaké věci jsou ukončené, další se otvírají. Když je nějaké rozhodnutí a nefunguje to, tak se to musí znovu přehodnotit a najít nové řešení. Nás se to týká, budeme to muset zase otevřít a o to bolestivější to pro nás všechny bude. Je to život,“ komentovala svého času situaci Iveta pro magazín eXtra.cz.

Radka a Jaroslav se podle všeho měli potkat v Krkonoších, kde oba vlastní nemovitosti. Padli si tam do oka a jak bude údajný románek pokračovat, se teprve dozvíme. Uvidíme, zda ho spisovatelka popře, či dá Blesku za pravdu.