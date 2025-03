Jiří Krampol opět v nemocnici: "Jsem na přístrojích a mám už toho plné zuby"

Moc dlouho doma nepobyl a zase musel do špitálu. Slavný herec si nechce stěžovat, ale je naprosto jasné, že mu život v nemocnicích už náležitě leze na nervy.

Oblíbený herec Jiří Krampol se v poslední době potýká s pohromou vedle pohromy. Není to tak dlouho, co musel do nemocnice, odkud se vrátil o skoro dvacet kilo lehčí, protože mu lékaři odčerpali z těla osmnáct litrů vody, která tam neměla co dělat. Těšil se domů, ale moc dlouho tam nepobyl: Přišla další hospitalizace.

Jiřího má problém s průduškami prakticky celý život a právě ty se opět ozvaly: Přišel zánět a herec radši musel do nemocnice, protože případný zápal plic by nemusel přežít.

„Mám zánět průdušek a lékaři mi řekli, že to ve špitále vyléčí rychleji. „Jsem na kyslíku,“ potvrdil.

„Fakt si nechci stěžovat. Starají se tu o mě bezvadně. Ale upřímně řečeno: nemocný jsem z těch nemocnic,“ posteskl si pro eXtra.cz.

„Chápu, že mám problémy úměrné svému věku. Neskuhrám, patří to k tomu. Jsem pořád rád na světě. Ale někdy je to prostě otravné,“ dodal ještě. A samozřejmě to není tak těžké pochopit – však kdo by se radši nebavil s přáteli či netrávil volný čas radostí místo lazaretů a zdravotnických přístrojů. Ale co se dá dělat.