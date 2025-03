Oblíbená herečka a moderátorka přiznala trauma z dětství: Jako malou ji odložili

Neplánovaný pobyt v cizím zařízení v útlém věku je zážitek, na který se nezapomíná. A to ne zrovna v dobrém slova smyslu.

Herečka a moderátorka Tereza Bebarová, kterou jistě znáte třeba z pořadu Peče celá země, má hned několik temných tajemství. První je jasné: Doma pravděpodobně provádí vúdú rituály, aby vypadala, jak vypadá, ačkoliv už jí bude za pár měsíců rovných padesát let.

Žerty stranou, jedno nepříjemné tajemství Tereza nedávno opravdu prozradila: V devíti letech ji rodiče odložili do dětské ozdravovny Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Musela tam z ničeho nic a bez varování strávit dva měsíce mezi úplně cizími lidmi.

Tereza to zmínila, když na Instagramu zveřejnila fotky z výletu právě do Špindlu: „Zpátky na místě činu. Je to přesně 40 let, co mě naši odvezli do Špindlu a dali na 2 měsíce do ozdravovny Svatý Petr. Bylo mi necelých deset a bulela jsem jako želva. Hrozně se mi stýskalo…. Když už jsem si zvykla, pro změnu jsem si zlomila nos a ke konci jsem si tam našla kamarádku Tamaru, se kterou jsem se pak nechtěla rozloučit,“ psala.

View this post on Instagram A post shared by Tereza Bebarová (@terezabebarovaofficial)

„Nedávno jsme jeli do Špindlu a já jsem se tam přesně po 40ti letech podívala. Řeknu Vám, že jsem byla ráda, že jsme se tam zastavili, protože tohle malé traumíčko jsem si za život vůbec nezpracovala a teď nastal čas uklidit si v domečku,“ dodala.

Tak doufejme, že výlet pomohl dávného minidémona zažehnat. Traumata, ať už jakékoliv velikosti, neprospívají nikomu.