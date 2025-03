Sympatický herec z Ulice: Rozešel se a září štěstím s o třináct let mladší herečkou

Když to nevyšlo poprvé, třeba to vyjde podruhé. A zatím se zdá, že novému vztahu štěstí přeje.

Herec Vasil Fridrich je známý především vášnivým divákům populárního seriálu Ulice, kde hraje známého antagonistu Luďka Voláka. Vasil se ale objevil také v seriálech Vyprávěj, Bodyguardi či Devadesátky.

Vzdor svému jménu nepochází z východu – Vasil je rodinná tradice a zdědil ho po otci.

Celých pětadvacet let ho na cestě životem provázela jedna velká láska: Barbara Lukešová (Cesty domů, Zápisník alkoholičky). Nikdy se sice nevzali, ale měli spolu dva syny a zdá se, že společně překonají všechny nástrahy. Barbara se před deseti lety poprala s rakovinou prsu a z boje vyšla vítězně, přičemž jí Vasil stál neochvějně po boku.

Pak ale zřejmě přišlo postupné ochlazení a láska vyprchala. Kdy přesně se pár rozešel, není možné říct, protože než veřejnost něco věděla, bývalí partneři už spolu nežili dobrý rok a dokonce už si stihli najít nové protějšky. Novou partnerku herec nejdřív chvíli tajil, ale postupem času vyšlo najevo, že se dal dohromady s o třináct let mladší Ninou Horákovou (Čertova nevěsta, Tři bratři, Specialisté).

Co bude dál, ukáže čas. Vztah dlouho tajili, na veřejnosti se společně objevili až koncem loňského roku. Nezdá se proto, že by někam spěchali, ale zdání může klamat: Nina se už dříve zmiňovala, že by jednou ráda měla dítě... A čas se nedá zastavit. Uvidíme.