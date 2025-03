Michelinský kuchař Kašpárek končí na Nově: Na vině je krize manželství, televize už má náhradu

Roli nekompromisního porotce v kuchařské reality show Hell's Kitchen převezme jiný známý kuchař, Kašpárek zmizí z obrazovek.

Michelinský šéfkuchař a spolumajitel vyhlášené restaurace Field, Radek Kašpárek, prochází v osobním životě krizí. Manželce nejdřív jen tak tak zachránil život po mozkovém infarktu, ale po hospitalizaci a dalších operacích přišlo přetížení a pár tvrdí, že si od sebe potřebuje dát pauzu. Proslýchá se nicméně, že se uvažovalo i o rozvodu.

Tak či tak, tornádo v osobním životě se s perfektní pracovní profesionalitou kombinuje dost těžko. Kašpárek proto končí na TV Nova a jeho roli převezme Jan Punčochář.

„Momentálně chci svůj čas věnovat především svým dětem. Ty jsou, a vždy byly, pro mě absolutní prioritou,“ prohlásil Kašpárek na svém Instagramu.

„Cítím v tomhle ohledu určitý dluh, který vznikl hlavně mým extrémním pracovním vytížením. Potřebuju si také vyčistit hlavu, než se pustím do dalšího velkého projektu, a proto jsem požádal TV Nova o uvolnění z připravované sezony Hell’s Kitchen. Věřím, že kolega Honza Punčochář se své nové role ujme s energií sobě vlastní, a přeji jemu i celému skvělému týmu Hell’s Kitchen mnoho úspěchů,“ dodal.

„Bude výzvou skočit do rozjetého a dobře fungujícího vlaku, kterému se má ovšem změnit strojvůdce. Když mě TV Nova oslovila s tím, že Radek potřebuje na chvíli uvolnit, cítil jsem velký respekt, jelikož loňská série Hell’s Kitchen byla za mě skvělá a nenapadal mě nikdo, kdo by show vedl lépe než on. Budu se s touto novou rolí snažit poprat, co nejlépe dovedu,“ reagoval pak zmiňovaný Jan Punčochář.

Oficiální verze je tedy jasná: Kašpárek odchází na vlastní žádost. Zda tomu tak bylo doopravdy, je nicméně k diskuzi, protože deník Expres s odkazem na vlastní informátory hlásí, že byl Kašpárkovi odchod důrazně doporučen shora a verze pro veřejnost s dobrovolným koncem vznikla proto, aby si šéfkuchař zachoval tvář.

„Odchod mu byl důrazně doporučen. Na Nově se k němu ale zachovali fér a udělali to, jakože na vlastní žádost,“ cituje Expres svůj zdroj.

„Jsou rádi, že je pryč. Nakonec se dohodli, ale první impuls šel od Novy. Byly tam konflikty i během natáčení. Radek asi také bude rád, že si odpočine. Nejde jen o to, že se mu hroutí osobní život, ale také si toho nabral strašně moc a potřebuje ubrat.“