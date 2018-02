Zažaluju Bangu za jeho úchylnou, pedofilní hudbu, říká muž odsouzený za šíření nenávisti

ROZHOVOR - Magazín autor: Jakub Čech

Prostějovský komunista Aleš Rozsíval, známý svým vystupováním v talentové soutěži i výhružnými zprávami, byl zdejším soudem odsouzený za výhrůžky zpěvákovi Radku Bangovi a jeho bratrovi nebo za antisemitské komentáře, že "Židům by se měl postavit leda koncentrák". K soudu se nedostavil, poskytl nám však rozhovor prostřednictvím e-mailu.

ČTĚTE TAKÉ Za hranou zákona i slušného chování: Zákulisí případu rasistického komunisty

Po nezbytných pravopisných a stylistických úpravách rozhovor zveřejňujeme. Přináší vhled do uvažování člověka, který ve svém životě není příliš úspěšný a roky si to kompenzuje nenávistnými zprávami a vyjádřeními na internetu.

Proč jste se nedostavil k hlavnímu líčení? Podle našich informací jste zdravotní důvody soudu nijak nedoložil.

Kdybych nedoručil soudu zdravotní dokumentaci, tak by si mě policie přivedla v poutech, a bylo by to za 50 000 Kč pokuty. Lékařskou zprávu mám doma, kopii, jim jsem dal originál.

V podáních na soud jste uvedl, že na Vás policisté vyvíjeli nátlak, v jehož důsledku jste se v přípravném řízení přiznal. Jak takový nátlak vypadal?

Nátlak ze strany policie byl od pánů Kamila Málka a Lukáše Přikryla - vyhrožování smrtí, nadávky nejhlubšího zrna, vydírání, že jestli se nepřiznám a budu zapírat, zavřou mě do vazby. Pokud si policie pozve někoho k výslechu, mají mu říct, jestli chce vypovídat, má právo odmítnout, to se nestalo. Policie si má výslech natáčet na kameru, to se nestalo, či zabavit počítač, aby zjistili, jestli dotyčný posílal nějaké vyhrůžky. Nebo domovní prohlídku, to se nestalo.

Napsal jste výroky, kvůli kterým jste stanul před soudem, na Facebook Vy? Podle soudkyně Otrubové byly nemístné až kruté.

Na Facebook jsem nic nedával, žádný nemám už pět let, falešných profilů si můžu udělat stovky. Někdo zřejmě ve snaze mě poškodit vytvořil falešný profil. Ostatně nebylo by to poprvé, jsem slavný kouzelník, někdo mi závidí úspěch a snaží se mě zničit.

Bydliště mám T.G.M. (myslí úřední adresu na radnici na náměstí T. G. Masaryka – pozn. red.). Takže od Raškové (primátorka Prostějova – pozn. red.) jsem asi těžko mohl něco posílat. Důkazy žádné soudu nikdo nedal, ale soudy a policie jsou zkorumpované mafiánské instituce. V kriminále je spousta nevinných lidí.

Přemýšlel jste, že se bratrům Bangovým omluvíte?

Bangovým se neomluvím, nemám za co.

Jak hodnotíte výši trestu? Neobáváte se, že se vlivem Vašeho jednání změní na nepodmíněný?

Nemám (strach – pozn. red.), že se změní na nepodmíněný. Důkaz soud žádný nedal, ani advokáta ex offo, prostě nic, ale naše justice je zkorumpovaná, co také od nich očekávat. Ať předloží hmatatelný důkaz, že jsem psal na klávesy, takový důkaz není. Počítač, tablet, notebook či cokoliv jiného nemám. Případy byly dva, jeden - to byl borec z Kladna, dostal 100 hodin veřejně prospěšných prací a já takovou pálku, tady vidíme ten bordel mafiánského soudu. Oni chrání gaunery, co zde republiku rozkradli, zničili a zdevastovali a posílají nevinné lidi k soudu, nová totalita. Obhájce mi bude, doufám, tentokrát udělen ex offo.

Budete se odvolávat ke Krajskému soudu v Brně?

Budu se odvolávat ke Krajskému soudu v Brně hned, jak přijde od soudu rozsudek. A když to nevyjde v Brně, tak k Nejvyššímu soudu. A potom do Štrasburku, rozhodně to nenechám jen tak, ten trest byl šílený, co jsem dostal.

Okresní soud Vám uložil nahradit poškozeným náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 35 tisíc. Máte to z čeho zaplatit?

35 000 Kč nikdy nedostanou, opakuji, nikdy. Nemám za co jim to dát, bydlím na radnici a tam je dlužníků plno a nikdo peníze od nich nikdy neuvidí.

A na závěr, co chci říct - na oba bratry Bangy budu též podávat žaloby za psychickou újmu, kterou jsem prodělal, takže mi budou platit veliké odškodné. A na Radoslava Bangu ještě žalobu za tu jeho úchylnou pedofilní hudbu. U mě pánové píchli do vosího hnízda. Budou se mnou mít tolik soudů, že se z toho poserou.

Jak se díváte na uložený dohled probačního úředníka?

K probačnímu úředníkovi chodit nebudu, stěhuji se ze zapadákova a díry jménem Prostějov. U nás žijí jen závistivci, kurvy a udavači a ne jen u nás, v celé ČR. U nás v Prostějově není nic, bída, nezaměstnanost. Lituji, že jsem se do takové díry narodil. Ale za to člověk nemůže. V Prostějově zdechl pes.