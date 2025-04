Nová milionářka: Dcera známé herečky vydělává tím, že říká lidem, jak vydělávat

Podnikavého ducha mladá Karolína rozhodně nezapře. A co je ještě lepší, jejímu podnikatelskému záměru se nebývale daří.

Karolína Kachyňová, dcera herečky Aleny Mihulové a režiséra Karla Kachyni, provedla velmi vydařenou životní otočku. Jak sama říká, ještě před pár lety pro sebe viděla nulovou perspektivu, ale nyní má dostatečné finanční zajištění, aby si mohla začít plnit sny.

Nápad, kterým Karolína prorazila, je ve své minimalistické prostotě vlastně naprosto geniální: Peníze vydělává tím, že říká lidem, jak vydělávat peníze. Studovala totiž marketing a znalosti se rozhodla zúročit: Založila Kurz prodeje na Instagramu, který učí zájemce zpeněžit svou aktivitu na sociálních sítích. A nejedná se o úplně levné služby: Kurz vyjde a 35 tisíc korun.

Zájemců má ale, zdá se, víc než dost, protože příjmy jdou do milionů: „Před 5 lety jsem žila z pár kaček na týden, studovala obor na vejšce, kterej jde po dostudování maximálně učit, nevěděla jsem absolutně, co chci se svým životem dělat a to, co jsem věděla, že dělat chci (např. cestovat) jsem si nemohla časově ani finančně dovolit. Dnes můžu pracovat jen 4h týdně (pokud chci), mám tuhle super značku a vás (skvělý lidi!), podnikání, který mě maximálně baví, super klienty, kamarády i všechny lidi okolo sebe a současně vydělávám tolik, že si můžu plnit i sny, který se práce netýkají,“ cituje mladou podnikatelku deník Blesk.

Z Karolíny si tak může vzít inspiraci každý, kdo chová v hlavě podnikatelský záměr, ale neumí se rozhoupat: Takhle to vypadá, když to nakonec vyjde. A pokud si opravdu nejste jistí, jak začít... Vždycky si můžete nejdřív pořídit kurz.