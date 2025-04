Zvrat u michelinského kuchaře Kašpárka: Místo rozvodu najednou snaha získat manželku zpět

Zdálo se, že rozpad vztahu bude jen otázka času, Kašpárek se ale prý snaží řadit zpátečku a všechno ještě zachránit.

Známý televizní kuchař a spolumajitel michelinské restaurace Field, Radek Kašpárek, má v poslední době docela veselo a na stránkách magazínů se objevuje pravidelně asi tak dvakrát třikrát týdně. Těžko ale říct, jestli ho podobná pozornost těší, protože se především probírá jeho manželská krize.

Všechno začalo náhlými zdravotními problémy manželky Andrey Kašpárkové, kterou Radek dovezl do nemocnice s mozkovým infarktem prakticky za pět minut dvanáct. Všechno dobře dopadlo, ale místo potu setřeného z čela, pořádného oddychu a zbytku života v lásce a oddanosti přišly problémy.

Nejdřív na veřejnost prosákly zprávy, že se řeší rozvod a oba partneři jen hledají způsob, jak všechno ukončit v důstojnosti, později se zase jak Radek, tak Andrea vyjádřili v tom smyslu, že si jen dávají pauzu.

Pro Radka se ale situace nevyvíjela úplně nejlépe: Když se manželka odstěhovala, možná si trochu odpočinul, jenže pak podle magazínu Expres dostal neoficiální vyhazov ze svého televizního angažmá v kuchařské reality show Hell's Kitchen. A Andrea ještě přilila trochu oleje do ohně dramatickým vzkazem na sociálních sítích: „Karma říká, že kdo vás podvedl, bude podveden. Kdo vás urazil, bude uražen. Kdokoliv vám ublížil, bude na tom ještě hůř. Protože to jsou pravidla hry.“

Neřekla sice nic konkrétně, ale je celkem jasné, že slova o podvodech a urážkách hned vyvolají bouři spekulací.

Kašpárek se podle jeho nejmenované kolegyně snaží všechno hasit, ale dost možná už s křížkem po funuse: „Radek ji chce za každou cenu dostat zpátky, protože si myslí, že se tím vše spraví. Jako už mnohokrát... Andrea ale zůstává neoblomná a už mu není ochotná tolerovat to všechno, co jí prováděl! Nebudu říkat co, ale představte si to nejhorší a třikrát vynásobte,“ cituje kolegyni deník Blesk.

Andrea už ani nenosí snubní prsten a Blesk píše, že osoba blízká páru tvrdí, že se pořád spíš řeší rozvod než nějaké náhlé kouzelné udobření.

Zda se navíc Radek snaží získat Andreu zpět z lásky, či proto, aby si na veřejnosti spravil image, už nejlépe musí vědět on sám. Uvidíme, jak to všechno dopadne.