Polonahá režisérka v bizarních oblečcích: "V odhalených modelech je mi dobře"

Sympatická režisérka na sebe poslední dobou upoutává pozornost divokými módními kreacemi. A dle jejích vlastních slov jde právě přesně o to.

Eva Toulová je scenáristka, trochu herečka, ale především režisérka. Jeden by proto čekal, že se její jméno bude skloňovat především v souvislosti s filmovou či televizní tvorbou. Což bychom samozřejmě mohli, však za posledních deset let režírovala hned sedm filmů a pět dokumentů. Eva ale také upoutává pozornost svým zvykem z poslední doby vyrážet na společenské akce v co nejdivočejších módních kreacích. A čím odhalenější, tím lepší.

V relativně nedávné době jsme ji mohli vidět v podivném motýlím topu, s výstřihem až někam ke kolenům, oblečenou do pásků, převlečenou za kostru jak z mexického svátku zemřelých a nejnověji na premiéře V pasti, kam dorazila v dětském brnění.

Režisérka si přitom pozornost náležitě užívá a oblečky tak plní svou funkci na výbornou: „Ano, já tím provokuji. Docela si to užívám, ty věci. Není to tak, že si to vezmete každý den a máte to na sobě osm hodin. Ale já si to vždycky takhle vezmu na nějakou příležitost, tak jen ať je to výstřední,“ řekla magazínu eXtra.cz.

„Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ rozplývala se.

Tak jen do toho?

zdroj: Profimedia.cz

