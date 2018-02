Porušuje místopředseda SPD zákon o střetu zájmů? Ministerstvo spravedlnosti to prověří

12:20

Detektiv bývalého protimafiánského útvaru Luděk Vokál dostane od státu odškodné přes 26 tisíc korun za to, že byl před více než dvěma roky nezákonně umístěn do vazby. Rozhodl o tom pravomocně pražský městský soud. Policista čelí obvinění z korupce a úniků informací, za což mu hrozí až 12 let vězení. Podle advokáta Radka Šmerdy vinu odmítá.