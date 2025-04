Tři znamení zvěrokruhu, která rozkvetou společně s jarem: Kdo bude úřadovat nejen na zahrádce a kdo se ještě neprobudil ze zimního spánku?

Jaro už sice oficiálně začalo, ale ta pravá exploze života a květů teprve přijde. Některá znamení mohou letos čekat příval pozitivní energie, jiná by si měla dát pozor na přetrvávající zimní letargii.

Beran

Lidi zrození ve znamení Berana se často mohou spolehnout na svou průbojnost a občas dokonce agresivitu, když si jdou za svými cíli. Což nemusí být a priori špatně, důležité ale je udržet všechno pod kontrolou, protože zrovna u ostrého přístupu je velice snadné přehnat intenzitu a pak zplakat nad výdělkem.

Beranům letos na jaře nebude chybět odvaha, což znamená, že první krok k úspěchu mají prakticky jistý. Ten další, mnohem důležitější, kdy si budou muset zvolit, jak svou nebojácnost správně využít, už ale zůstane na nich. Kdo zvolí správně, dočká se imaginárních fanfár a oslavných květů. Kdo ne, jaro mu proteče mezi prsty a příležitosti zůstanou nevyužity.

Není se ale čeho bát, stačí vše jen co nejpečlivěji promyslet a do ničeho se nehnat po hlavě. Berani sice občas mohou mít problémy udržet ambice na uzdě, ale pokud se jim to letos na jaře povede, dočkají se sladké odměny.

Vodnář

Vodnáři mohou napnout plachty a čekat, příval jarní energie pro ně totiž bude jak blahodárný vítr. Kdo ho dobře využije, vystřelí vpřed nebývalou rychlostí. Vodnáři bývají zpravidla celkem tvrdohlaví, ale zároveň společenští, což se letos bude mimořádně hodit. Ty největší příležitosti totiž přijdou skrz ostatní lidi a bez komunikace by je nešlo pořádně využít.

Jarní energie také mimořádně silně pomůže těm Vodnářům, kteří se rádi starají o zahrádku či pěstují vlastní zeleninu a ovoce: Je velká šance, že se rostlinkám, bylinkám i stromům v péči Vodnářů bude letos dařit a přijde bohatá sklizeň.

Na vlně úspěchů ale také bývá velmi snadné zapomenout na skromnost a soucit. Na to je potřeba si dát pozor, kdo se bude letošní přízní osudu přehnaně chlubit a naparovat se před ostatními, nemusí ze všeho vyjít úplně dobře.

Lev

Lvi zpravidla jiskří šarmem a v touze po uznání jsou schopni přenášet celé hory, ale letos jsou v nezvyklém útlumu. Až může přijít pocit, že se vlastně ještě neprobudili ze zimního spánku: Na nic není síla, nic se pořádně nedaří, chybí energie a jediná chuť, které mají opravdu dost, je k odpočinku.

Není ale potřeba se strachovat, jedná se jen o poslední dozvuky zimní letargie, za kterou může nestálý vliv Slunce v prosinci a lednu. Nepotrvá navždy, naopak už se chýlí ke konci a výbuch síly pak bude o to větší: Lvi najdou oheň a nebudou k zastavení.

Při honbě za jarním úspěchem využijí svou typickou houževnatost a nezdolnost. Vitalita bude stoupat a Lvi nebudou potřebovat, aby jim život předkládal příležitosti. Ne, budou totiž mít šanci si je vytvořit sami. Jak se jich chopí, už je na nich samých. Jen je potřeba nereagovat příliš vznětlivě a cholericky, když se příležitost náhodou nevybarví tak, jak se nejdřív zdálo. Vždycky pak totiž ještě přijde další.