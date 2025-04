Topmodelka Pavlína Němcová vypadá v padesáti na třicet. Prozradila, jak to dělá

Věk by nejspíš správně neodhadl ani ten nejodvážnější, Pavlína už je totiž pár let za padesátkou.

Znáte klasický společenský taneček, kdy máte dámě odhadnout věk, nejde se z toho vymluvit, tak pro jistotu střelíte někam hodně nízko, abyste ji náhodou neurazili? Hádat, kolik křížků má česká modelka Pavlína Němcová, by ale byla vyložená past.

Člověk se podívá, řekne si... Třicet, maximálně pětatřicet, ale abychom neurazili, tak... Dvacet sedm? Ha, vedle jak ta jedle, Pavlíně je 53. Opravdu.

Nemůže za to přitom ani žádné temné vúdú, kterým by si modelka doma udržovala figuru, ani se nekoupe v krvi panen. Tedy alespoň doufáme. Ne, za neskutečnou formu prý může prostě jenom cvičení: Pavlína pravidelně provádí pilates na strojích Reformer. Tvrdí, že to krásně zpevní postavu a člověk si u toho ještě může užít meditativní rovinu, když mu cvičení vyčistí hlavu a zažene starosti. Co víc si přát?