Z milionářek zoufalé ženy: Když výhra v loterii zničí nervy

Dvě ženy, dvě obrovské výhry a jedna společná noční můra: místo oslav milionového štěstí řeší drama, které by jim záviděl nejeden scénárista krimi seriálu.

Vyhrát miliony v loterii je sen, který se plní jednou za život. Ale co když se ten sen změní v nekončící noční můru? Dvě ženy z USA vědí své. Každá z nich zasáhla jackpot. Každá měla chvíli pocit, že její život se právě otočil vzhůru nohama — k lepšímu. A každá z nich teď místo radosti zažívá zoufalství, bezmoc a nekonečné čekání. První z nich je Mildred Simoneriluto z Pensylvánie, sedmasedmdesátiletá seniorka, která si v květnu 2024 koupila tiket Cash 5 v obchodě v Murrysville. Tehdy ještě netušila, že drží v ruce papírek s výherní kombinací 14, 22, 33, 35 a 38 — a tím pádem i vstupenku ke 2,5 milionu dolarů. Jenže když si o dva týdny později uvědomila, že má právě ona ten výherní tiket… nemohla ho najít.

„Byla jsem v šoku. Prostě šok. Nedá se to popsat,“ svěřila se stanici WTAE. Vzpomínala, kam mohla tiket dát — a pak jí to došlo. Schovala ho do kapsy bundy, aby na něj nezapomněla. Jenže tu samou bundu později darovala charitě Vietnam Veterans of America. A teď? Netuší, kde skončila. Možná je v jiném státě, možná v jiné ruce… možná se právě někdo jiný dívá na její miliony. Simoneriluto se ale nevzdává. Obchází obchody, včetně toho, kde tiket koupila. Ptá se, hledá, doufá. „Byla jsem v Shop n’Save snad stokrát. Ale řekli mi, že nemůžou nic dělat.“ A čas hraje proti ní. Podle pravidel musí do 8. května předložit originální tiket. Jinak peníze propadnou. „Co mám dělat? Plakat nahlas a doufat, že se stane zázrak. Ale snažím se zůstat pozitivní.“

Její příběh by sám o sobě stačil na film, ale osud mezitím rozehrál podobně absurdní scénář i v Texasu. Tamní obyvatelka Austinu, která si přeje zůstat v anonymitě, si pomocí aplikace Jackpocket koupila za 20 dolarů los na losování Texas Lotto ze 17. února. Výsledek? Jackpot ve výši 83,5 milionu dolarů. Ale když se po týdnu vydala na centrálu loterie, aby si výhru vyzvedla, přišlo studené vystřízlivění. V mezičase totiž loterijní úředníci oznámili vyšetřování dvou výher kvůli podezření na praní špinavých peněz. A její výhra byla najednou „pozastavena“. Přestože aplikace Jackpocket funguje jako oficiální digitální kurýr a nákup provedla regulérně, žena zatím neviděla ani cent.

„Neutrácela jsem miliony za sázky. Utratila jsem dvacet dolarů jako běžný člověk,“ říká frustrovaně. „Prošla jsem si smutkem, stresem, beznadějí… a teď už jsem jen naštvaná.“

Zatímco se právníci připravují na možný soudní spor, výhra leží „na ledu“. Nikdo neví, kdy — a jestli vůbec — se jí dotyčná žena dočká. Dva příběhy, dvě obrovské výhry, ale taky dva příklady, že štěstí v loterii může mít hořkou příchuť. Jedna ztratila tiket. Druhé výhru zadržel systém. A obě teď hledají spravedlnost v místě, kde měla být jen radost. Miliony čekají. Otázkou zůstává — na koho vlastně?