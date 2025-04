Prima se vytasila s novým seriálem. Vášně diváků jsou veliké: Jedni chválí, druzí plivou

V neděli byla k vidění první epizoda nového seriálu a reakce jsou poměrně smíšené. Slyšet lze všechno od nekritické chvály až po absolutní odsouzení.

Televize Prima se vytasila se seriálovou novinkou a o výsledku snahy o netradiční formát se diváci mohli přesvědčit v neděli, kdy televize odvysílala první epizodu nového pseudositcomu Jakub a Sara.

Ve světle imaginárních reflektorů najdeme titulního Jakuba (Prachaře) a Saru (Sandevu), o nichž společensky obeznámení čtenáři dobře vědí, že už nějaké čtyři roky tvoří romantický pár i ve skutečném životě. O chemii před kamerou by proto neměla být nouze.

Samotný seriál pak není zatížen žádnou snahou o rozevlátý příběh či komplikovanou dějovou linku, formátem spíš vyhovuje modernímu tíhnutí ke kratšímu obsahu. Jedná se totiž spíš o sérii humorných skečů primárně z prostředí společného soužití.

A výsledek? Bohaté reakce v obou stranách spektra a v recenzích či komentářích na filmovém portálu ČSFD si proto můžeme užít učiněnou sinusoidu.

"Dal jsem se skřípěním zubů celý první díl, ale ne opravdu to skoro nejde dokoukat jak je to otravné. Pointy skečů jsou jasné už od první vteřiny a člověk jen čeká, až scénka skončí a skončí přesně tou pointou, která je jasná už od první vteřiny," tepe uživatel maara666.

"Jde většinou o zfilmované profláknuté anekdoty a klišé o partnerském soužití, takže pointu scénky divák pochopí hned po první větě," přikyvuje uživatel walkingdead.

"Průměrná epizoda seriálu, která je vlastně sestřihem skečů, nemůže potěšit nikoho. Je to plné až vyloženě nevkusných stereotypů, feministky a gendermani si na něm snadno vylámou zuby. Je to celé příliš prázdné a tím pádem vyloženě nesnesitelné," stojí od dalšího uživatele pod přezdívkou Filmfanouch hned opodál.

Stejně tak se ale najdou tací, kteří si novinku od Primy užili: "Prostě normální oddychovka na zkouknutí... Navíc je zde dost vtipných situací i hlášek..." tvrdí Sa.sa

Čísla však hovoří jasně: Celkový průměr ze 106 hodnocení od diváků se v současné chvíli ustálil na 36 %. Což tedy opravdu není žádná sláva.

„Jestli někomu vadíme, tak to vůbec nezapínejte, jsme tam vlastně jen my dva. Je to vztahový seriál o moc dobrých a sympatických lidech, který není o nás. V některých situacích jsme se našli i my dva,“ vzkazuje kritikům podle webu Super.cz sám Jakub Prachař.