Volodymyr Zelenskyj zavítal mezi vojáky bojující u Bachmutu

Prezidentská kancelář zveřejnila fotografie, na nichž si ukrajinští obránci se Zelenským pořizují snímky. Návštěva Zelenského na přední linii následuje několik dní poté, co se ruský prezident Vladimir Putin vydal o víkendu do Mariupolu, který loni na jaře po měsících bojů ovládla ruská armáda.

„Jsem poctěn, že tu dnes mohu být, abych vyznamenal naše hrdiny. Abych jim potřásl rukou a poděkoval jim, že brání suverenitu naší země. Sláva všem, kdo bojují za Ukrajinu!“ prohlásil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident navštívil vojáky přímo v Bachmutu v prosinci. Kreml na jeho cestu reagoval prohlášením, že také Putin byl v „zóně bojových operací“, a to několik dní dříve, důkazy pro své tvrzení ale tehdy nenabídl.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA #StandWithUkraine pic.twitter.com/21nhXFioD8

Britská rozvědka dnes ve svém pravidelném hodnocení situace na ukrajinském bojišti prohlásila, že ruské síly zřejmě ztrácí u Bachmutu sílu. Město na ukrajinském Donbasu se Rusové snaží dobýt od loňského června.

Zelenskyj na twitteru také sdílel videozáznam z ukrajinského Záporoží, kde dnes podle ukrajinských představitelů ruská raketa zasáhla panelový dům. Informace o případných obětech nebo raněných z místa zatím nejsou.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU