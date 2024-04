ANO napadlo u Ústavního soudu změny ve stavebním spoření, které platí od ledna

Opoziční hnutí ANO napadlo u Ústavního soudu (ÚS) změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Ustanovení jsou platná od začátku letošního roku. Straně mimo jiné vadí retroaktivní ustanovení u spoření, kdy se snížení příspěvku dotýká i smluv uzavřených před lednem 2024. ČTK to sdělilo ANO.

Do podatelny Ústavního soudu dnes přinesl návrh na zrušení části předlohy právní zástupce hnutí David Rašovský.

Vláda podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové svévolně a v rozporu se všemi trendy v ochraně spotřebitele změnila za pochodu podmínky třem milionům občanů. "Razantní snížení podpory se nevztahuje jen na nové, ale také na stávající smlouvy, což je podle našeho názoru v rozporu se zásadou předvídatelnosti práva, narušuje to legitimní očekávání a právní jistotu spotřebitelů," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) upřesnil, že se to týká smluv v rámci šest let trvající vázací doby. Kritizoval, že pokud by spotřebitel byl nespokojen se změnou a chtěl by odejít předčasně, takovou možnost mít nebude. "Učiní-li totiž tak, přijde o státní příspěvky zpětně, které už mu byly připsány," poznamenal.

Od letoška se snížila maximální výše státní podpory pro stavební spoření z 2000 na 1000 korun ročně. Změna se dotkla nových i existujících smluv. Podle ANO se dosavadní klienti zároveň nemohou přes změnu podmínek vyvázat bez sankcí.

Hnutí podalo k ÚS v tomto volebním období několik návrhů na zrušení vládou prosazených legislativních předloh. V lednu neuspělo, když u ÚS obstála zkrácená valorizace penzí. Na soud se ANO obrátilo i v případě přísnějších podmínek pro předčasné důchody nebo zpřísněného zákona o střetu zájmů.

Schillerová dříve uvedla, že se hnutí asi na ÚS obrátí i kvůli pravidlům zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes ale na dotaz ČTK uvedla, že tuto ambici už ANO nemá s ohledem na judikaturu ÚS. Jednou ze základních podmínek pro podání u soudu je, že poslanci nehlasovali pro předlohu, kterou poté chtějí napadnout. ANO ale pro navýšení příspěvku o 50.000 korun na 350.000 korun hlasovalo, ač výsledek nepovažuje za spravedlivý. Za diskriminační mimo jiné považuje, že se růst týká pouze rodičů dětí, které se narodily od počátku letošního roku.