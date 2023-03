Putin si prohlížel svou kořist – Krym a Mariupol

Návštěvu Mariupolu, kam Putin dorazil v sobotu večer, označil Kreml za „pracovní cestu“, během níž si prezident prohlédl několik čtvrtí města a bavil se s obyvateli. Městem projížděl autem, které sám řídil.

Putin si v poničeném Mariupolu, který před válkou měl téměř 450 000 obyvatel a který Rusko dobylo po urputných bojích loni v květnu, prohlédl také budovu divadla. V ní vloni po ruském náletu zahynuly stovky lidí.

Byla to první návštěva Donbasu, o který bojují separatisté s podporou Ruska od roku 2014.

During Putin’s surprise visit to Mariupol, he meets with eager residents who act surprised to see him.

“We have only seen you on TV,” a man tells him.

