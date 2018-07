S bezpečností kurníků radí Evropské unii lišky

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Takzvaná velká čtyřka účetních firem (Deloitte, EY, KPMG a PricewaterhouseCoopers,) získala od Evropské komise v posledních pěti letech kontrakty na poradenství v oblasti daňové politiky za miliony eur. S ohledem na jejich účast v několika skandálech kolem daňových úniků to vzbuzuje obavy ze střetu zájmů.

Na daňové poradenství ze strany velké čtyřky se snesla vlna kritiky, když v listopadu 2014 vypukla aféra kolem kontroverzních daňových dohod Lucemburska s nadnárodními podniky, píše britský list Financial Times. Z uniklých dat vyplynulo, kolik z největších světových společností si tam vyjednalo "sladké" daňové dohody, často s pomocí účetních firem. O dva roky později následovala obdobná kauza, takzvané Panamské dokumenty.

Navzdory těmto zjištěním velká čtyřka v roce 2016 obdržela od Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD), které spadá pod Evropskou komisi, kontrakty za téměř osm milionů eur (207 milionů Kč). Dalších 10,5 milionu eur získaly PwC, Deloitte a KPMG od stejné organizace letos v lednu za studii o "různých daňových a celních záležitostech". Vyplývá to ze závěrů neziskové analytické skupiny Corporate Europe Observatory (CEO), která analyzovala výběrová řízení Evropská komise.

"Samozřejmě, že to na velkou čtyřku vrhá špatné světlo, ale v těchto dnech je to sotva zpráva, kvůli níž bychom ji měli osočit z porušování etiky," soudí profesor univerzity v Oxfordu Karthik Ramanna. "Ten, kdo vypadá opravdu hloupě, je Evropská komise. Ti lidé by měli vědět, že nemají zvát lišky na poradu o bezpečnostních opatřeních v kurníku," dodal Ramanna.

Velké účetní firmy radily Bruselu za miliony eur s daněmi

V roce 2014 přiznalo daňové oddělení Evropské komise dalších asi sedm milionů eur firmám PwC, Deloitte a EY za poradenské služby v oblasti řízení, které podle analytické skupiny CEO provádějí studie a srovnávací analýzy v různých daňových a celních oblastech. Organizace na základě zjištěných informací uvedla, že "hlavní subjekty, které pomáhají jiným s daňovými úniky, jsou placeny za to, aby vypracovaly studie a podkladové materiály, které se používají jako základ při rozhodování o daních... Zadávat daňové poradenství těm, kteří umožňují daňové úniky, vytváří jasný střet zájmů".

"Jsme překvapeni, že se o tom vůbec mluví. Komise se pravidelně obrací s žádostí o průzkum na konzultační firmy po celém světě. Toto jsou jen čtyři z tisíců společností, které pro nás takto pracovaly," uvedla k záležitosti Evropská komise. Její předseda Jean-Claude Juncker byl už dříve kritizován za to, že když byl lucemburským premiérem, jeho vláda souhlasila se stovkami daňových dohod s nadnárodními společnostmi.

Že názory velké čtyřky jsou důležité pro politická rozhodnutí, si myslí profesor univerzity v Michiganu Erik Gordon. "Bezpečnostní experti si najímají hackery, protože jim dávají užitečné rady. Při tvorbě politiky v oblasti zdravotnictví jsou v sázce osobní zájmy lékařů, ale z tohoto procesu je nelze vynechat," vysvětluje své stanovisko. Politika vznikající bez odborných znalostí podle něj často selhává, neboť její obsah je špatný a její pilíře slabé.

Deloitte, KPMG, PwC a EY radily několika jednotlivcům i podnikům jmenovaných v dokumentech nazvaných Paradise Papers, které vloni unikly z offshoreové společnosti Appleby. Firmy v té době uváděly, že fungují v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

KPMG, PwC a Deloitte listu Financial Times na žádost o připomínky neodpověděly. EY sdělila, že "věří, že silné, transparentní a konzistentní daňové systémy jsou základem efektivního fungování globální ekonomiky... V jednání s daňovými správami podporujeme transparentnost, abychom pomohli budovat důvěru v systém," napsala společnost.