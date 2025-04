Našla se hyena: Falešná kamarádka už měla plán, jak vydělat na smrti Aničky Slováčkové

Někdo přes slzy ani nevidí, jiný naopak větří obchodní příležitost i v nejnevhodnějších chvílích.

Chtělo by se říct, že snad neexistuje člověk, na kterého by nedopadl smutek z předčasného odchodu oblíbené a sympatické zpěvačky Aničky Slováčkové. Jenže by to nebyla pravda. Existují lidé, kteří se naopak radují, protože smrt pro ně znamená znamená obchod a místo truchlení slyší jen šustění bankovek. A jeden takový se dokonce pohyboval v Aniččině blízkosti.

Redakce eXtra.cz s odkazem na spolehlivého informátora hlásí, že se okolo Aničky pohybovala osoba, jejíž totožnost se magazín rozhodl zatím nezveřejnit, byť ji zná, která předstírala vřelé přátelství za jediným důvodem: Pořídit co nejvíc fotek a nasbírat co nejvíc informací. Při tom už nedočkavě vyhlížela Aniččinu smrt, aby mohla fotky a příběhy okamžitě použít a zpeněžit pomocí vzpomínkové knihy.

„Je mi zle. Anička má blízko sebe jednu paní tvářící se jako kamarádka, která se kolem ní motá, všechno natáčí a fotí, dokonce i soukromé oslavy. Většině z nás to přijde divné, zvlášť když víme, čím se dotyčná živí,“ komentovala jiná kamarádka Aničky.

„Dokonce se ke mně doneslo, že už sondovala u předních českých nakladatelství, jestli až Slováčková zemře, jí budou schopni promptně vydat knížku s exkluzivními vzpomínkami. Prostě si připravovala půdu, aby na smrti naší Aničky vyrejžovala balík. Odpornost,“ odplivla si.

Zda nemístný plán nakonec vyjde, je zatím ve hvězdách, několik předních nakladatelství se pod zárukou anonymity ale vyjádřilo v tom smyslu, že podobný hyenismus podporovat nebudou. Zástupci Knihy Dobrovský pak vzkázali otevřeně: „Je to hnus a ten u nás určitě vydávat nebudeme.“