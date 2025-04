Jako by to snad nestačilo. Felix Slováček s Dádou Patrasovou čelí ohavnému útoku

I ve smutku, jaký nemá obdoby, si někteří pomatenci neodpustí nechutné útoky.

Někteří exoti se neštítí naprosto ničeho. Přesvědčili se o tom i truchlící Felix Slováček s Dádou Patrasovou, kteří se musí srovnávat s jednou s největších ran, jaké kdy mohou v životě přijít. Musí pochovat vlastní dceru.

Anička Slováčková zemřela před necelým týdnem, ale to nezabránilo zatím neznámému jedinci posílat raněným rodičům výhružné zprávy. Věcí se zabývá policie.

„Bohužel to je pravda. Vyšetřování ale probíhá, a proto vám nemohu poskytnout bližší informace. Nemohu o tom mluvit,“ potvrdil Felix pro PrahaIN.

„Musím říct, že to není příjemný pocit. Říkáte si, že se musíte víc zamykat a podobně. Také jsem musel koupit něco do kapsy, kdyby náhodou někdo přišel. A tak dále... Není to příjemná situace,“ posteskl si.

Okolo domu je vůbec v poslední době rozruch – a to nejen kvůli dojemné pietě se vzkazy pro Aničku, ale bohužel také kvůli konfliktním osobám. Blesk píše, že se například v úterý kolem domu tak dlouho pohyboval neznámý muž a odmítal odejít, dokud Dáda nezavolala policii.