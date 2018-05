Evropská unie si kupuje reklamu. Za vaše peníze!

ANKETA KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Evropská komise připravuje agitku k volbám do europarlamentu. Zařadí se mezi četné příklady plýtvání unijní administrativy. V projektu se komise chystá utopit 30 milionů eur.

Víte, co se děje s penězi, které posílají vlády do Bruselu? Část putuje do tamní megatovárny na přerozdělování financí. Odtud přes dotační fondy do národních projektů.

Z části peněz se hradí provoz společných institucí a platí (královsky) politici a zaměstnanci. Díl peněz pak padne také na propagaci a reklamu. A nejsou to zanedbatelné částky – řádově stovky milionů eur, tedy miliardy korun.

Brusel to zařídí

Evropská unie nikdy nebyla vzorem šetrnosti. Takže leckoho ani nepřekvapí, že na propagaci voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční za rok koncem května, vydá 30 milionů eur (770 milionů korun). Co na tom, že volby pořádají jednotlivé státy ve své režii a podle vlastních pravidel?

Eurokraté mají za to, že voliče je nutné přesvědčovat z Bruselu. Nu což, když na to jsou peníze…

Cílem centrální kampaně je mobilizovat voliče. V roce 2014 hlasovalo do Evropského parlamentu 43 procent z nich, v Česku jen 19,5 procenta a na Slovensku, kde byla účast nejnižší, titěrných 13 procent.

Web Politico (zde) píše, že komise se tentokrát zaměří na mladé lidi. A také na ty, kteří odmítají protestní (euroskeptické) strany.

Může však unijní kampaň posílit motivaci hlasovat? Dokáže změnit něco na tom, že v mnoha státech budou voliči do Evropského parlamentu zase volit euroskeptiky ve větší míře než v domácích volbách?

Když prachy vyletí komínem

Zkušenosti z proevropských kampaní varují. Například v roce 2005 Evropská komise a vláda v Paříži investovaly do kampaně k Evropské ústavě desítky milionů eur. Peníze vyletěly komínem. Ústavní smlouvu v referendu Francouzi odmítli.

Přemýšlejí plánovači z evropských institucí také nad tím, že u části veřejnosti může kampaň jejich negativní postoje k unii dokonce posílit? Lze to předpokládat třeba v případě, kdy se dozví o jejích nákladech.

Jsem přesvědčen, že spíš než reklamní - chcete-li osvětová - kampaň, by unii udělala dobrou reklamu opatření směřující k větší šetrnosti. Mohla by zabrat zejména mezi skeptičtějšími Evropany.

Symbolem evropského plýtvání se stal právě Evropský parlament. Tenhle jediný kočovný parlament na světě střídavě zasedající v Bruselu a ve Štrasburku během pětiletého volebního období projezdí mezi metropolemi Vlámska a Alsaska více než 900 milionů eur (23 miliard korun).

Nebylo by snad pro něj nejlepší propagací, kdyby se unijní státy dohodly na tom, že zůstane v jednom městě? Je snad zmíněná částka zanedbatelná?

Kapka v moři

Jistě, nad kampaní k volbám se dá mávnout rukou. Poměřováno unijním rozpočtem, jehož roční výdaje dosahují 140 miliard eur (3,6 bilionu korun), se dá říct, že je kapkou v moři. Což ale nic nemění na tom, že to jsou vyhozené peníze.

Co víc, není to ojedinělý projekt svého druhu. Jen kamínek v mozaice sebereklamy organizované Evropskou komisí.

Organizace Business for Britain, která sdružovala stovky britských firem a podnikatelů a vedla kampaň za brexit, se v roce 2014 snažila vyčíslit náklady unijních institucí na propagaci. Dospěla k 664 milionům eur.

V této částce jsou však pouze "přiznané" výdaje, vyčleněné výslovně na propagaci. BfB však upozornila, že na reklamu a propagaci je možné použít také finance z jiných kapitol, které mají instituce ve svých rezervách. Takže skutečná suma je ještě vyšší.

Samotná komise během předsednictví Lucemburčana Jeana-Clauda Junckera investovala do reklamy své činnosti 26 milionů eur (670 milionů korun).

Kdo hledá, ten najde

Kdoví, třeba Společenstvo bruselského prstenu trpí utkvělou představou, že Evropany sužuje nedostatek informací o jeho práci a důležitosti. Jenže není to pravda.

Stačí rozkliknout webové stránky Evropské komise nebo Evropského parlamentu. Anebo portál české vlády Euroskop. Ti, kteří se zajímají, fakta seženou.

A ti, kteří informace nemají a mít nechtějí, protože Evropská unie a vůbec politika je jim ukradená? Pro ně dělat kampaň (a utrácet peníze) tuplem nemá smysl. Budou ji ignorovat.

Dobré zboží? Špatné zboží?

Říká se, že dobré zboží se prodává samo, přesněji snadno. Špatnému však sebelepší reklama mnoho nepomůže.

Nedá se tahle byznysová poučka vztáhnout také na Evropskou unii?