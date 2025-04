Známá herečka po letech krutého boje porazila deprese: Pomohla jí nečekaná věc

Démon se jí hnal v patách nekonečné roky a prášky nepomáhaly. Nakonec se ho zbavila úplně jinak.

Sympatická herečka Klára Trojanová-Pollertová se delší dobu potýkala s psychickými problémy a depresemi. A na radosti ze života jí zrovna dvakrát nepřidal ani rozvod s bývalým manželem Ivanem Trojanem. Manželství se rozpadlo někdy před třemi lety, pár spolu vydržel předlouhých třicet let. A to pak vážně zabolí.

„Je to těžký vždycky. Každý rozchod je těžký, ať je po roce, dvou letech, nebo třiceti. Vždy je to těžké, i když k tomu máte důvody a víte, že to opravdu dál nejde, tak je to většina vašeho života, je to těžké. Děti, spousta vzpomínek, prožitých věcí, situací. Netřeba do detailů rozebírat,“ řekla koncem roku 2023 v pořadu Face to Face.

Depresivní stavy jí navíc pronásledovaly už dlouhá léta před tím a nedařilo se nad nimi zvítězit. Pomohla až věc, která by mohla ledaskoho překvapit: Zpěv. Na druhou stranu, kdo sám někdy zažil deprese, ví, že kreativní tvorba pomáhá – ať už se z nich vyzpíváte, vykreslíte nebo třeba vysocháte. Že zpěv pomohl i Kláře, proto není až takový šok.

„Začala jsem chodit na zpěv a zpěv způsobil, že se něco ve mně přihodilo, otevřelo, něco jsem si vyřešila. A přestala jsem brát antidepresiva. Už je to pět let. Dělá mi to na psychiku moc dobře a hodně mě to naplňuje,“ popsala Klára v 7 pádech Honzy Dědka.

A že by se možná nemuselo jednat jen o přelétavou zálibu, ale herečka možná opravdu objevila něco velmi niterního a blízkého, naznačuje i fakt, že se zpěvu hodlá věnovat i dál: „Teď mám takový velký projekt, jmenuje se to Neobyčejné radosti. Mám ho dohromady s Bárou Basikovou a Martinem Růžou. Máme písničky přearanžované pro klavír a smyčcové kvarteto,“ prozradila.