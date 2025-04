Oblíbená zpěvačka nabrala nebývale ženské tvary: "Nejsem plastová figurína"

Z útlé zpěvačky je najednou diva s bombasticky ženskou postavou. Ne každý fanoušek je nadšený, ale Lucie má pro nespokojence ráznou odpověď.

Zpěvačku Lucii Bikárovou, někdejší finalistku SuperStar a nynější hvězdu muzikálu Děti ráje 2, si možná pamatujete jako útlounkou dvacetiletou dívenku. Je ale na čase tuhle představu mírně upravit, protože Lucie přibrala trochu váhy.

Váhy, která se ale rozmístila, zdá se, v ta nejlepší možná místa a Lucka se nyní může pyšnit opravdu démonicky ženskými křivkami. Jak se ostatně můžete sami přesvědčit na fotce z Andělů.

Jak už to ale na sociálních sítích bývá, někteří hned začali kvůli "kilům navíc" do zpěvačky nevybíravě rýpat. Sama Lucie pak o den později přišla s reakcí, v níž si rozhodně nenechala nic líbit.

„Jsem zpěvačka – ne plastová figurína. Moje práce je rozdávat emoce, zpívat ze srdce a být autentická. Ne vážit 50 kilo pro vaše pohodlí. Ano, moje tělo se změnilo. Stejně jako se mění nálady, roční období a život sám. Ale to, co se nezměnilo, je moje vášeň, moje láska k hudbě a to, kdo jsem uvnitř,“ napsala.

„To, že si některé ‘fanoušky’ víc než má tvorba zajímá moje tělo, není můj problém. Je to jejich povrchnost. A když mě soudí starší ženy, místo aby podržely další ženu – to je jejich vlastní smutek, ne moje ostuda,“ pokračovala.

„Moje tělo se mění – stejně jako každý z nás. Nejsem tu od toho, abych splňovala představy druhých o dokonalosti. Jsem tu, abych byla sama sebou. A jestli vás moje váha zajímá víc než moje duše, nejste moji lidi,“ dodala ještě závěrem.