Bachelor Solfronk se Sabinou vyrazili na první luxusní dovolenou. Hned ale přišel zádrhel...

Pár z reality show předvádí, že vážně nešlo jen o diváky a zalíbení, které v sobě našli, nepředstírali.

I největší škarohlídi a zlí jazykové musí po několika měsících připustit, že jim to vlastně vážně sekne. Sabina Pšádová v reality show Bachelor zvítězila v klání o srdce sympatického Jana Solfronka; kdo by ale čekal, že se pár automaticky rozpadne, jakmile zmizí záře reflektorů a vášeň hraná pro kamery, šeredně by se spletl. Vztah totiž drží a vypadá čím dál tím lépe.

Pár se seznámil při show u moře a pro svou první společnou cestu proto symbolicky zvolil cestu právě k moři. A to pořádně dalekému: Jan se Sabinou zamířili až do africké Keni.

Na svých sociálních sítích se pak hned pochlubili snovými záběry na překrásný resort i přilehlé safari. A Sabina si samozřejmě nenechala ujít příležitost předvést svou úžasnou a náležitě vydřenou postavu v plavkách. A proč ne, když má co ukazovat.

Právě kvůli zmíněnému safari se ale pár musel potýkat s problémem: „Vstávačka v pět úplně zbytečně. Stala se nějaká chyba, a nepřijel pro nás jeep, tak se to bude řešit a snad pojedeme jiný den,“ psala Sabina z brzkého rána, kdy plány nevyšly.

Ale žádná tragédie se samozřejmě nekonala: Na safari se s partnerem podívala později a v oněch pět ráno si alespoň mohla vychutnat východ slunce nad Afrikou. Což je zážitek, který našinec také nevidí úplně každý den.