Roztomilé hračky, vykořisťující výroba. Co se skrývá za fenoménem Labubu, který pobláznil svět?
15. 1. 2026 – 11:43 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou chlupaté, zubaté, na první pohled nevinné. Hračky Labubu se během jediného roku proměnily v globální hit, který zaplavil sociální sítě, sběratelské vitríny i dětské pokoje. Jenže zatímco svět si hraje, v čínských továrnách se podle zjištění neziskových organizací odehrává příběh, který už tak roztomilý není.
Podle vyšetřování organizace China Labor Watch pracují na výrobě populárních figurek i mladiství ve věku 16 až 18 let – bez ochrany, kterou jim ukládá čínské právo. A někdy ani netuší, co vlastně podepisují.
Fenomén, který vydělává miliardy
Zubatí skřítci od čínské značky Pop Mart se stali jedním z nejúspěšnějších kulturních exportů země. Jen za první polovinu roku 2025 přinesla série „Monstra“ tržby v přepočtu přes půl miliardy liber. A ambice jsou ještě vyšší – vedení firmy mluvilo o cíli 20 miliard jüanů ročně.
Jenže právě raketový úspěch podle expertů vytváří obrovský tlak na výrobu. A ten se nepromítá do marketingových sloganů, ale do životů dělníků.
Pět minut na podpis. Bez vysvětlení
Vyšetřovatelé CLW strávili tři měsíce v továrně Shunjia Toys v provincii Ťiang-si. Mluvili s více než padesáti zaměstnanci, včetně tří nezletilých. Ti popsali praktiky, které mají ke „kreativnímu průmyslu“ daleko.
Pracovníci údajně podepisovali prázdné smlouvy. Vyplnili jméno a osobní údaje – zbytek zůstal nevyplněný. Bez informací o mzdě, délce smlouvy nebo pojištění. „Bylo nám řečeno, ať to nečteme. Máte pět minut,“ popisují dělníci ve zprávě.
Nezletilí na lince, stejné normy jako dospělí
Čínské zákony umožňují zaměstnávat mladistvé od 16 let – ale pouze se zvláštní ochranou. Ta podle CLW v praxi neexistovala. Šestnácti- a sedmnáctiletí stáli na montážní lince vedle dospělých, se stejnými cíli a stejnou zátěží.
Denní norma? Až 4 000 hraček na tým o zhruba třiceti lidech. Přesčasy? Místo povolených 36 hodin měsíčně klidně i trojnásobek.
Oficiální čísla nesedí
Zatímco továrna oficiálně uvádí kapacitu 12 milionů hraček ročně, samotní zaměstnanci odhadují, že skutečná produkce je výrazně vyšší. Dva týmy prý zvládnou přes 24 milionů kusů ročně. Rozdíl mezi papírem a realitou je podle expertů v čínském průmyslu běžný – a vždy ho odnášejí lidé na konci řetězce.
Reakce firmy: auditujeme, vyšetřujeme
Pop Mart na zjištění reagoval prohlášením, že bere blaho pracovníků vážně, provádí pravidelné audity a situaci aktuálně prověřuje. Pokud se porušení potvrdí, slibuje nápravná opatření. Továrnu Shunjia Toys se však novinářům kontaktovat nepodařilo.
Když roztomilost zastíní realitu
Labubu nejsou jen hračka. Jsou symbolem doby, kdy virální úspěch dokáže během měsíců vytvořit miliardový byznys, ale zároveň odhalit, jak křehké jsou kontrolní mechanismy globální výroby.
A tak zatímco svět obdivuje zubaté skřítky, otázka zůstává viset ve vzduchu: Kolik lidských příběhů je schovaných v jedné „roztomilé“ hračce?